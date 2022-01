Verão Salvador tem oficina de turbantes e shows dos grupos Batifun e Corrupio

Dando continuidade á programação iniciada em 2021, o projeto Verão Salvador Shopping, que acontece na Praça Central do estabelecimento, retoma suas atrações gratuitas. Nesta quarta-feira (26), o público poderá interagir e aprender mais sobre a cultura afro, com a oficina de turbantes com mais de cem tecidos, das 17h às 18h. Já na quinta-feira (27), das 19h às 20h, tem show da banda Batifun. No sábado (29), o Verão Kids trará, das 10h às 11h, o grupo Corrupio com muita música, histórias e brincadeiras cantadas para toda a criançada.

Semanalmente, o público confere três atrações. Na Quarta Cultural, das 17h às 18h, se apresentam atrações que valorizam a cultura do estado, como samba de roda, capoeira, apresentações folclóricas, entre outros. Na Quinta Sunset Show, com atrações musicais, das 19h às 20h. E, no Sábado Verão Kids, a programação é dedicada a fazer a alegria da criançada, das 10h às 11h. O evento é gratuito e segue até 28 de fevereiro. Mais informações: www.salvadorshopping.com.br



SERVIÇO - Verão Salvador Shopping | de segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingo, das 12h às 21h | de quarta (26) a sexta (28) | Gratuito

PROGRAMAÇÃO

26/01 - 17h às 18h - Oficina de Turbantes

27/01 - 19h às 20h - Batifun

29/01 - 10h às 11h - Corrupio - Musicas, Histórias e Brincadeiras Cantadas

02/02 - 17h às 18h - Apresentação das Ganhadeiras de Itapuã

03/02 - 19h às 20h - Aloísio Menezes

05/02 - 10h às 11h - Pipoca Bacana