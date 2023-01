Verão tamanho GG: Léo Santana inicia temporada com o Baile da Santinha

Verão é hora de agitar a agenda dos artistas baianos e, com Leo Santana, não é diferente: no dia 29 deste mês, ele estará no Festival de Verão e nesta sexta-feira (6), dá início a mais uma temporada do Baile da Santinha, um dos eventos mais aguardados da temporada. Tudo isso, claro, para atingir o ápice no Carnaval, quando ele puxa de novo o Nana e faz também o Pipoco, no circuito Barra-Ondina.

O artista, que visitou a Rede Bahia nesta quarta-feira (4), disse que está ansioso para voltar ao Festival de Verão, que está de volta às suas origens, no Parque de Exposições: "Me apresentei ainda na Fonte Nova e meu show foi escolhido o melhor daquele ano", comemora o Gigante. Outra participação que ele considera inesquecível foi quando dividiu o palco com Cristiano Araujo, em 2015. O cantor sertanejo morreu meses depois, num acidente de carro.

No FV deste ano, Leo é um dos poucos que vai se apresentar sozinho no palco, já que quase todos os artistas estarão acompanhados de colegas. Haverá encontros como Ivete e Luedji Luna, Ludmilla e Gloria Groove, Jão e Pitty. Além de Leo, somente Bell se apresenta em formato solo.

Mas o pagodeiro diz que estará sozinho apenas por uma incompatibilidade de agenda com os colegas: "Queria muito cantar com outros artistas, mas não conseguia uma data livre para eles. Então, não adianta convidar alguém que eu não conheço, com quem nunca troquei uma palavra. Muitos que eu ia convidar já estão até na programação do Festival".

Os fãs de Leo, no entanto, ainda não devem perder a esperança de vê-lo dividir o palco com um colega. "Faltam uns 20 dias até lá, então, quem sabe, aparece alguém com quem me identifique, né? Mas, como sou perfeccionista, se for uma coisa muito em cima da hora, não dá". Mas uma coisa é certa na apresentação dele no FV: além de suas próprias músicas, haverá canções de outros cantores. "Pensei até num repertório romântico, com Djavan e Jorge Vercillo, mas, por enquanto, está descartado".

Não sabemos ainda se ele vai cantar Rebolation, um clássico de seu repertório dos tempos do Parangolé e que também marcou uma de suas apresentações no FV: "Aquele foi um momento especial, com mais de 30 bailarinos no palco, todo mundo lá embaixo fazendo a coreografia. Foi uma época que tinha outras canções minhas na boca do povo, mas o povo só queria Rebolation. Confesso que às vezes, até me incomodava com aquilo, mas aquela música era maior que eu", diz, rindo.

Tá tudo liberado

Nesta semana, o Gigante está preparando o retorno do Baile da Santinha, no Wet, na sexta-feira. Antes do Carnaval, ainda acontecem mais duas edições nas semanas seguintes. Nesta semana, os convidados são Luan Santana, Alok e Xand Avião. E o anfitrião promete que vai ficar no palco por pelo menos três horas. Então, a festa, que tem capacidade para 20 mil pessoas, vai ser longa...

O cantor diz que o Baile não é só um show, mas uma "experiência": "Vai ter um parque de diversões exclusivo pra quem for ao Wet. Até tinha no ano passado, mas tinha muita restrição por conta da pandemia. Agora, tá liberado! E tem artistas circenses se apresentando, pontos instagramáveis, praça de alimentação, bares. Vou meter muita dança e vamos ver o sol nascer juntos!".

A aposta musical do Gigante para este Verão já foi lançada: Não se Vá, que tem participação de Pedro Sampaio. O clipe, lançado há 15 dias, foi gravado num estúdio do Rio de Janeiro e o investimento foi alto: "Foi o trabalho mais caro que já fiz, um clipe ousado, cheio de efeitos", comemora o cantor, que aparece no início do vídeo como uma estátua grega. "É um pop diferente do que costumo gravar", diz.

E já está pronto também o clipe de A Favela Venceu, que deve ser o próximo lançamento de Leo e que foi gravado no bairro de Lobato, onde o cantor foi criado. O Gigante divide o vocal com Igor Kannário, autor da canção. "Kannário é um cara que chama muito a atenção no Carnaval, que atrai muita gente, em especial a galera das comunidades. A música é a cara dele, da massa do Carnaval!"

FESTIVAL DE VERÃO

Quando: 28 e 29 de janeiro de 2023

Onde: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã)

Vendas: Na plataforma Sympla ou nas Lojas South dos shoppings Salvador, Paralela, Lapa e Bahia

Ingressos: R$ 160 | R$ 80 (terceiro lote). Clube CORREIO: R$ 72 (55% de desconto)

BAILE DA SANTINHA

Onde: Wet Salvador

Quando: dias 6, 13 e 20 de janeiro

Vendas: Loja do Bora Ticket, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br

Ingressos: R$ 120 | R$ 60 (Arena); R$ 170 (Área Vip); R$ 280 (Backstage)