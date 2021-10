Verdades Secretas 2 promete cenas quentíssimas de puro fetiche; veja trailer

O clima vai estar para lá de quente na série Verdades Secretas 2, que estreia nesta quarta (20), às 21h30, no Globoplay. Para a continuação da história da modelo Angel (Camila Queiroz) , o autor Walcyr Carrasco apelou para 67 cenas de sexo como nunca se viu num produto da Globo. No mei odo embate entre Angel e Giovanna (Agatha Moreira), Carrasco costurou um fetiche atrás do outro: escravos sexuais, beijos gregos, transa gay com coreografias realistas e até bondage.

Veja o trailer:

Um dos personagem que prometem botar fogo no público será Matheus (Bruno Montaleone), modelo e também garoto de programa que se envolverá com todos os membros de uma mesma família. A revelação foi feita por Deborah Evelyn em conversa com a colunista Patrícia Kogut.

Dessa vez, o centro da trama é um embate entre Angel (Camila Queiroz) e Giovanna (Agatha Moreira). A novela começa quando a primeira perde o atual marido, Guilherme (Gabriel Leone) num acidente de carro. Enquanto isso, Giovanna acaba de voltar para o Brasil, depois de uma temporada morando em Paris. Ela está decidida a provar que foi a Angel quem matou seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi) -- depois de levar vários tiros no fim da primeira temporada, ele nunca teve o corpo encontrado.

Veja galeria:

Disposta a tudo para colocar Angel na cadeia, Giovanna pensa em um plano: contratar um investigador particular bonitão, Cristiano (Rômulo Estrela), que acaba se envolvendo com as duas ao mesmo tempo.

Além de Rômulo, outras caras novas aparecem na novela. Blanche, a nova dona da agência de modelos que, antes, era comandada pela Fanny (Marieta Severo), é interpretada pela atriz portuguesa Maria de Medeiros. Ela é conhecida por trabalhar em filmes como "Pulp Fiction", clássico de Quentin Tarantino.

Outros atores que entram na trama são Ícaro Silva, Erika Januza, Bruno Montaleone -- os três fazem parte do casting da agência de Blanche -- e Julia Byrro, uma adolescente que, assim como Angel na primeira fase, tem o sonho de virar modelo. Sergio Guizé e Gabriel Braga Nunes são donos de um outro cenário que aparece muito na história: uma casa noturna onde os personagens vão para dar uma espairecida, em meio a tanta tensão.

As datas de lançamento dos episódios de Verdades Secretas 2:

• 20/10 - 10 episódios

• 03/11 - 10 episódios

• 17/11 - 10 episódios

• 01/12 - 10 episódios

• 15/12 - 10 e últimos episódios