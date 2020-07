Vereador acusado de espancar a filha na Bahia é preso por porte ilegal de arma

Foto: Reprodução

José Alberto de Carvalho (PSD), vereador de Campo Formoso, foi preso na manhã desta quinta-feira (16). Segundo relato do delegado Filipe Néri, coordenador da 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), o político foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. José já tinha virado notícia na semana passada, quando sua filha, Rafaella de Carvalho Pereira, de 18 anos, o acusou de espanca-la. As denúncias foram feitas através de vídeos e fotos nas redes sociais nos quais a jovem mostrava as marcas das agressões.

O político, que também é presidente da Câmara de Vereadores da cidade, recebeu voz de prisão após comparecer na Delegacia Territorial (DT) de Campo Formoso acompanhado de seu advogado e afirmar que uma pistola, que ele afirmou ter autorização de porte, estava em seu carro.

A polícia já havia cumprido um mandado de busca e apreensão em uma chácara, que é de propriedade do vereador, procurando a arma que José teria em sua a posse de acordo com as denúncias de Rafaella. Mas, durante a execução do mandado, que aconteceu na terça-feira (14), a pistola não foi encontrada.

Além do porte ilegal, o vereador está sendo investigado por uma acusação de homicídio qualificado, onde é suspeito de ter assassinado um homem após desentendimento em um bar de Campo formoso, e pelas agressões contra a filha.

A ex-mulher do vereador, e mãe de Rafaella, também fez acusações contra ele, e relatou ter sofrido agressões durante anos. “Sofri muito durante 18 anos. Eu não preciso, não quero e nunca queria ter que falar o nome dele, quem me conhece de verdade e quem sabe minha história com ele, todos se sentem aliviado por eu estar longe dele, sentem que sou uma mulher forte e guerreira por eu deixar ele. Era uma relação abusiva, que estava eu e meus filhos”, relata no vídeo que vai abaixo. Assista.