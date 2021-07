Vereador acusado de rachadinha é investigado por outros crimes pela Câmera de Ilhéus 

Além da acusação da prática do esquema de “rachadinha” na Câmara de Vereadores de Ilhéus, no sul do estado, o vereador Luca Lima (PSDB) é investigado por outros dois crimes. Na manhã dessa quarta-feira (30), ele foi alvo da operação Cúria, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão nos imóveis do político.



Em março deste ano, a Câmara Municipal instalou uma Comissão Processante para investigar essa acusação e também de assédio sexual contra funcionários e por utilizar servidores pagos com recursos públicos para funções em suas atividades empresariais, como limpeza de banheiros em uma clínica psiquiátrica na cidade.



De acordo com a Câmara Municipal, a comissão tem 90 dias para emitir um relatório que será levado a plenário para a votação pela cassação ou não do mandato de Luca Lima. A comissão é formada pelos vereadores Ederjúnior dos Anjos (PSL), que ocupa o cargo de presidente, Auzimário Belmonte (PSD), relator, e Augusto Cardoso (PT), membro da comissão.



Luca Lima ocupava o cargo de segundo secretário da Mesa Diretora da Câmara, mas por conta das acusações, ele foi afastado da função por unanimidade. Além de dono de uma clínica psiquiátrica, ele é produtor rural e é a primeira vez que se torna vereador na cidade.



Ainda segundo a Câmera Municipal, já foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa e nesta quinta-feira (1) estava previsto o comparecimento do vereador afim de prestar os esclarecimentos à comissão, mas nem ele e nem os seus advogados apareceram no plenário. Isso porque uma liminar da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ilhéus teria determinado a suspensão da sindicância e consequentemente a devolução do cargo na mesa diretora ao político. No entanto, até a manhã desta quinta, a Câmara disse que não tinha sido notificada pela justiça.



“Rachadinha”

Os mandados da Operação Cúria foram cumpridos por policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Ilhéus, tendo como foco a denúncia do esquema de rachadinha, nome popular dado para “desvio de salário de assessor” – na prática, trata-se de uma transferência de parte ou de todo salário do servidor para o parlamentar ou secretários a partir de um acordo anteriormente estabelecido.

Operação Cúria cumpriu mandados em imóvies do vereador de Ilhéus (Foto: Divulgação/ SSP)

Informações não confirmadas dão conta de que os valores repassados correspondem a 50% dos salários dos servidores. A operação Cúria cumpriu mandados de busca e apreensão nos imóveis do político, entre eles, uma clínica psiquiátrica localizada na rodovia Ilhéus/Olivença.



"Recebemos denúncias de servidores públicos em cargos comissionado do Poder Legislativo Municipal, nomeados para o gabinete do vereador, que ao receber seus salários tinham que devolver parte deles. Na recusa, as vítimas foram ameaçadas e exoneradas da função", explicou o titular da Coorpin, delegado Evy Silva Nery Júnior Paternostro.



Foram apreendidos nos locais oito celulares, um notebook, dispositivos eletrônicos e documentos que serão objeto de análise para a coleta de provas dos crimes investigados.

"Quando chegamos para cumprir um dos mandados na clínica, encontramos um dos pacientes pedindo socorro. Ao verificar, os policiais identificaram que os quartos são trancados com cadeados por fora, e só são abertos durante o dia. Vamos abrir um inquérito para investigar maus tratos contra os pacientes”, disse o delegado. Participaram também da operação policiais da 6ª Coorpin de Itabuna.



O CORREIO conversou com um dos advogados do vereador acusado, Lucas Carvalho. Ele disse que até o momento não teve acesso ao inquérito, mas que o seu cliente nega as acusações e que neste momento ele se manifestará através de nota. Segue abaixo, na íntegra, a nota de esclarecimento:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Luca Lima, por meio de sua assessoria, vem esclarecer que há mais de 10 anos empreende em Ilhéus e região, que suas empresas e seu trabalho sempre foram pautados na lisura, buscando cumprir sua função social.



Luca é casado há 26 anos e pai de 2 filhos. Nos últimos meses, foi submetido a duas cirurgias, sendo uma bariátrica no dia 11 de janeiro de 2021 e outra emergencial de apendicite no dia 11 de março de 2021. Contudo, esteve presente nas sessões presenciais e virtuais da Câmara Municipal de Ilhéus ocorridas no período em que o mesmo tinha indicação médica para afastamento do trabalho.



Seu trabalho na zona rural há mais de uma década sempre existiu independente de exercício de qualquer cargo eletivo, de modo que sua atuação sempre foi embasada na lei e observância do melhor cuidado para com seus clientes e a comunidade em geral.



Luca Lima, assumiu o mandato de vereador há apenas 6 meses na cidade de Ilhéus e já promoveu mais de 60 indicações, requerimentos e apresentações de projetos. Além de vários mutirões e ações sociais.



Sabe que assim como foi na campanha, durante seu mandato, será acusado de falsas ações e as vezes de omissões. Luca afirma que está preparado para responder a todas as acusações, seja por meio de sua assessoria pessoal ou jurídica.



Portanto, esclarece que repugna todas as acusações falsas e maldosas que lhe foram lançadas. Informa que todas as medidas administrativas e judiciais foram e/ou serão tomadas para reparar quaisquer danos à sua imagem como empreendedor, político e cidadão. Registra, por fim, que sua assessoria jurídica já ajuizou processo para reparar os danos à sua moral e imagem decorrentes das falsas acusações. Bem como que em procedimento da Câmara Municipal de Ilhéus, as denunciantes da suposta rachadinha confessaram – mediante depoimento – que em 3 meses de gravações frequentes, em ambiente particular e as escondidas do parlamentar, não registraram qualquer prova da acusação. Ou seja, que se trata de uma acusação sem provas. Desse modo, Luca Lima aguarda que a justiça seja feita.