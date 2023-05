Vereador de Feira de Santana é agredido e fica desacordado por cinco minutos

O vereador Pedro Cícero, do Cidadania de Feira de Santana, foi agredido neste domingo (7) durante uma agenda em um campo de futebol naquela cidade. Ele contou que acompanhava o final de um jogo no Campo José Ronaldo, no qual havia feito entrega de coletes, quando foi surpreendido com socos, chegando a ficar desacordado por cinco minutos.

Cícero estava acompanhado do seu chefe de gabinete, identificado como Junior. O vereador foi socorrido por pessoas que estavam no local. Após retomar a consciência, registrou um Boletim de Ocorrência.

Segundo a vítima, o agressor é um ex-morador do bairro. Blogs locais apontam que o autor das agressões já teria trabalhado para o vereador. Ao CORREIO, Cícero negou a informação.

“Nós costumamos fazer esse trabalho social aqui na comunidade há muito tempo. Eu cheguei quando já estava finalizando o baba. Fizemos a entrega dos coletes aos jovens. Fomos bens recebidos. De repente, o cidadão, do nada, transferiu um murro pegando próximo ao meu tórax. Eu fiquei desacordado. Nós fomos ao Complexo, prestamos uma queixa, e depois fomos ao DPT fazer o exame de corpo delito”, contou o edil.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Delegacia Territorial. Na delegacia, a vítima informou já ter sido ameaçado de morte pelo mesmo homem, conforme a PC.