Vereador é preso em investigação sobre homicídios e tráfico de drogas no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu o vereador de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, José Francisco Soares da Silva (PSDB), o Juca, durante uma operação realizada nesta terça-feira (3) para combate a uma facção criminosa responsável por, pelo menos, 31 homicídios desde 2013.

Ao portal G1, o delegado Cassiano Cabral afirmou que o chefe de um dos braços da facção investigada é Tiago Soares da Silva, conhecido como Pequeno. Abaixo dele na hierarquia do grupo, existem outras três pessoas divididas em núcleos: tráfico e homicídios; bingo e política.

Pequeno é irmão do vereador Juca. Ele já está preso desde março e dava as ordens de dentro do presídio. A candidatura de Juca teria sido financiada com o dinheiro do tráfico e dos jogos clandestinos administrados pela facção, segundo a Polícia.

Nesta terça, a operação cumpriu 82 ordens judiciais, sendo 50 de busca e apreensão em bingos. Segundo a polícia, as investigações duraram um ano. Uma delação premiada permitiu que as autoridades chegassem aos autores dos crimes.

Ameaça a adversários

Juca foi eleito em 2020 com 889 votos. Segundo a polícia, a mando do irmão, materiais de campanha de campanha de concorrentes eram arrancados e queimados e os adversários ameaçados.

Um dos indícios da participação de Juca no esquema é uma planilha da movimentação financeira do grupo obtida através da delação premiada. Ao lado do nome dele aparece a quantia de R$ 1 mil, que seria uma espécie de mesada, paga pela facção, até ele ser eleito. O político não foi encontrado para comentar o assunto. As informações são do G1.