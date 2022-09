Vereador investigado por assassinado de líder do MST foi afastado de partido por infidelidade

O vereador alvo da operação que investiga o assassinato do líder do MST, é Dorival Freitas Macedo, conhecido como sargento Dorival, de 58 anos, filiado ao partido Socialismo e Liberdade (Psol), no entanto, em novembro de 2021, o parlamentar foi afastado do grupo por “infidelidade partidária e descompromisso com o programa do partido''.

De acordo com o dirigente do Psol, Ronaldo Mansur, o vereador passou a excluir o partido da sua atuação na Câmara dos Vereadores desde que foi eleito, em 2020, além de se aliar a membros da oposição.

“O vereador estava atuando na Câmara Municipal de Itaeté sem dialogar com os dirigentes do Psol. O partido tentou dialogar por meses e não foi possível. A decisão de afastá-lo veio após o vereador se aliar ao atual prefeito, Zenildo [Matos], do partido ao qual o Psol não tem alinhamento político ideológico”, afirmou o dirigente.

Ainda de acordo com ele, caso provada a participação do vereador no crime contra o líder do MST, o acusado deve responder à justiça. “Tratou-se de um assassinato de um companheiro de luta do Movimento Sem Terra e a justiça precisa ser feita. Estamos tomando todas as medidas que podemos dentro do partido, mas agora a resposta cabe a direção nacional, porque do Psol da Bahia ele está afastado desde novembro de 2021”, destacou.

No final da tarde de ontem, os membros do Movimento Sem Terra (MST) chegaram a publicar uma nota afirmando a prisão do vereador e celebrando o ato, no entanto, a Secretária de Segurança Pública não confirmou a informação.

A reportagem entrou em contato com o Sargento Dorival, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta.