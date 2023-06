Vereador propõe que rua no Caminho das Árvores mude de nome para 'Beverly Hills'

O vereador Téo Senna (PSDB) apresentou uma proposta para que a Alameda das Catabas, que fica entre o Caminho das Árvores e a Pituba, mude de nome e passe a ser Alameda "Beverly Hills".

Beverly Hills é uma cidade que fica em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela se tornou popular entre os brasileiros principalmente após o sucesso do filme As patricinhas de Beverly Hills, lançado em 1995. Além disso, já foi moradia de famosos como Justin Bieber, Taylor Swift, Sylvester Stallone, Elton John, Britney Spears, Brad Pitt, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tom Cruise, Paris Hilton, Jéssica Alba e Sandra Bullock.

A proposta foi divulgada no Diário Oficial da Câmara de Vereadores de Salvador na quinta-feira (15). Segundo o vereador, a ideia de mudar o nome da alameda é um pedido dos moradores, e o principal motivo é que "Catabas" é um nome que atrapalha os motoristas por aplicativo, já que existem muitos locais na cidade com esse mesmo nome.

O projeto de lei será analisado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). Caso a prefeitura aprove, ele seguirá ainda para votação na Câmara de Vereadores de Salvador.

Veja abaixo a íntegra do texto de justificativa do projeto lei:

"A Associação dos Moradores da Rua das Catabas, por sua Diretoria afirma e registra as dificuldades que vem enfrentando pela existência de empreendimentos que tem o mesmo nome da Rua, “Catabas”. Isto em relação a chamadas de carro por aplicativos e outras demandas em que o nome Catabas se confunde com os empreendimentos já referidos, causando prejuízos devido a cancelamentos de pedidos, atrasos aos usuários local em consultas médicas, embarques ao aeroporto, eventos sociais etc... A escolha do novo nome é indicação da Associação dos Moradores que afirmam ser compatível com a elegância da Rua, hoje com modernos edifícios em construção e notável estabelecimento de ensino, por conta disso apresento esta proposta e conto com o apoio dos pares para a provação".