Vereador que pediu namorada em casamento tomou decisão na véspera

Acostumada a ser palco de discussões e votações, a Câmara de Vereadores de Feira de Santana, a 120 km de Salvador, saiu da rotina na quinta-feira passada, quando um dos políticos ali decidiu surpreender a namorada e pedir-lhe em casamento.

Era Dia Internacional da Mulher, 9 de março, quando Pedro Cícero recebeu Beatriz Cerqueira Santos, 25 anos, com quem namora há quatro anos. O pretexto era uma homenagem que a Câmara ia prestar às mulheres e cada um político indicaria alguém para a homenagem. O vereador chegou em casa então na quarta-feira à noite e perguntou à companheira se ela aceitaria a indicação. "Era aniversário dela e perguntei também a ela se tinha algum desejo para ser realizado no Dia da Mulher. Ela sorriu, disse que tinha, mas não revelou o que era".

Pedro notou nas entrelinhas que Beatriz gostaria de ser pedida em casamento, que era um antigo desejo dela. "Durante a noite, então, planejei tudo, mas não disse a ela nem a mais ninguém. Foi supresa para todos". O vereador não teve tempo nem para compras as alianças, mas, ainda assim não desistiu.

A surpresa foi bem recebida pelos colegas da Câmara, que aplaudiram e festejaram com os noivos. Nas redes sociais, o noivado repercutiu bem, mas, segundo o vereador, teve também gente que não gostou: "Alguns disseram que a Câmara é um lugar onde se criam projetos, em vez de realizar festas. Mas muitos elogiaram também. Mas é assim mesmo: nem todo mundo deseja a felicidade do outro, né? E a nossa felicidade começa pela família". A data da cerimônia ainda não está marcada e deve acontecer depois que ficar pronta a casa que Pedro e Beatriz estão construindo.

O vereador tem duas filhas de um outro casamento: Ana Lima, de 22 anos, e Thais Lima, de 23. Arthurzinho, de 4 anos, é filho de Beatriz em um casamento anterior, mas Pedro considera o menino seu filho, ainda que não seja registrado como pai.

O vereador

Pedro Cícero tem 43 anos e é vereador em Feira de Santana pelo partido Cidadania, em seu primeiro mandato. Nasceu em Riachão do Jacuípe e vive em Feira desde os 16 anos. É administrador de empresas e foi eleito principalmente com os votos do bairro Viveiros.