Vereadora encontrada morta com namorado faria 27 anos na semana que vem

A vereadora e presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Yanny Brena (PL), encontrada morta junto ao namorado Rickson Pinto na manhã desta sexta-feira, 3, faria aniversário no próximo dia 10 de março, quando completaria 27 anos de idade.

Os corpos de Yanny e Rickson foram achados numa residência no bairro Cidade Universitária, em Juazeiro do Norte. Natural da cidade, Yanny era empresária e médica e foi eleita vereadora em em 2020, nas últimas eleições municipais. Ela é irmã do deputado federal Yury do Paredão (PL), eleito em 2022.

No ano passado, a parlamentar foi eleita presidente da Câmara Municipal de Juazeiro para o biênio 2023-2024. No exercício do primeiro mandato, foi a segunda mulher na história a chefiar o Poder Legislativo do Município. A causa das mortes não foi divulgada pelos órgãos de Segurança, que apuram o caso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Públicas e Defesa Social (SSPDS), a causa das mortes só será divulgada após laudo da Perícia Forense, para “não comprometer os trabalhos policiais em andamento”.

O caso é investigado pelo Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa e pela Delegacia de Defesa da Mulher, ambas de Juazeiro do Norte. O caso gera repercussão nacional com políticos usando as redes sociais para prestar solidariedade aos amigos e familiares das vítimas.

A matéria foi originalmente publicada no O Povo.