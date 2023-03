Vereadora sofre ameaça de cassação após denunciar prefeito na Bahia; entenda

Única vereadora da oposição no município de Muritiba, a 114 km de Salvador, Perla de Tabaréu (Avante) teve um pedido de cassação do seu mandato protocolado após ser aceito na Câmara da cidade depois que fez denúncias contra o prefeito Danilo de Babão (PSD). As denúncias contra o chefe do executivo foram acatadas pelo Ministério Público da Bahia.

Perla acusou o prefeito de possuir funcionários fantasmas e de nepotismo. No documento encaminhado ao MP no dia 23 de janeiro, a vereadora argumenta que a companheira do prefeito, Magna Passos, trabalha durante 40h semanais como professora na prefeitura Municipal de Sapeaçu, ao mesmo tempo em que acumula o cargo de nutricionista na prefeitura de Muritiba, também com carga horária de 40h por semana.

"Resta evidente que inexiste a possibilidade do serviço ser prestado pela namorada do prefeito Prefeito Municipal em Muritiba, considerando a incompatibilidade de horários", diz documento, que menciona pelo menos outros 10 possíveis funcionários fantasmas.

Ela acusa ainda o proprietário de uma empresa que está fazendo obras na casa do prefeito de estar registrado na folha de pagamentos da prefeitura como motorista, recebendo em torno de R$ 1.600,00.

"Maurício Pinho dos Santos foi denunciado como funcionário fantasma, porém, quando fomos em busca de mais informações encontramos que o mesmo é amigo do prefeito, amigo da chefe de gabinete e de diversos outros membros da 'cúpula' da Prefeitura."

Quinze dias após a denúncia da vereadora junto ao MP, um pedido de cassação de seu mandato foi aprovado na Câmara Municipal de Muritiba. "Estou sofrendo uma perseguição política. Sou a única vereadora mulher da câmara, a única de oposição, e foram 10 contra 1. Precisamos lutar para que isso não aconteça, se isso realmente acontecer será a certeza da impunidade", protesta Perla, que tem feito barulho nas redes sociais.

O processo pela cassação de Perla tem o prazo de até 90 dias para ser votado e, portanto, deve ser votado nos próximos dois meses. Caso contrário, será arquivado.

Procurada, a assessoria do prefeito não se manifestou sobre o caso até a publicação da matéria. Também foram procurados Kel da Saúde (PSD), o presidente da comissão de cassação do mandato, e Glauber Reis (PSDB), presidente da Câmara de Vereadores de Muritiba. O CORREIO aguarda posicionamento.