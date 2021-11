Vereadores: o que fazem? Onde vivem? O que comem?

Você já parou para se perguntar o que um vereador faz? Para que serve um projeto de lei? E quais as funções da Câmara Municipal? E, mais importante, o que você tem a ver com isso?

Esses e outros mistérios sobre a Câmara Municipal de Salvador são explicados no episódio de estreia do Podcam, o 1º podcast sobre o tema. Além de aprender sobre as decisões desse órgão, você vai entender como os projetos ali votados e aprovados te afetam diretamente.

Clique no player abaixo para ouvir o 1º episódio do Podcam:

Para isso, conversamos com o vereador Edvaldo Brito (PSD), professor de Direito da Ufba, que já foi prefeito e vice-prefeito de Salvador e é, atualmente, o procurador jurídico da Câmara.

O podcast também traz a participação especial do morador Gil de Leon, líder comunitário do bairro Chapada do Rio Vermelho, da região do Nordeste de Amaralina.

O Podcam foi desenvolvido pela repórter do Correio, Marcela Villar, para a conclusão do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação (Facom), da Universidade Federal da Bahia (Ufba), sob orientação da professora Lívia Vieira. A defesa pública do trabalho será feita no dia 17 de novembro e a banca será composta pela professora e jornalista Malu Fontes e pelo radialista Mário Kertész.

Toda terça-feira, você ouvirá no Podcam uma matéria especial sobre a Câmara de Vereadores em formato de áudio. Acompanhe os conteúdos também pelo Instagram, Twitter e Facebook.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.