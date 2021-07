Versão 'Pinterest': Tok&Stok vai inaugurar loja studio em Salvador no dia 22

Foco em decoração, totem digital para a venda, mais de 3,5 mil acessórios com valores a partir de R$ 3,90 e até um armário eletrônico para retirada de peças compradas pelo site ou aplicativo. Cinco vezes menor que a loja que muita gente conhece, que sobe e desce escada rolante, no novo modelo são 700 m² de várias inspirações com itens para montar uma mesa posta no jantar de fim de semana ou, quem sabe, transformar algum espaço da casa. É com essa proposta que a Tok&Stok vai inaugurar na quinta-feira, dia 22, a sua primeira loja com formato studio, no Salvador Shopping.

A capital baiana é a quarta no país a receber o modelo que lidera o plano de expansão da marca, presente na Bahia há 16 anos e que, com essa nova operação, passa a somar três unidades no estado - as outras ficam na Avenida Tancredo Neves e no Shopping Barra. Antes de Salvador, a primeira operação do studio chegou a Brasília no final de abril. Em junho, Fortaleza e Belo Horizonte ganharam novas instalações.

Loja studio entra em operação no Salvador Shopping, a partir de quinta-feira

(Foto: Roberto Abreu/ Divulgação)

“Conversando com nossos clientes, percebemos duas jornadas diferentes. Uma é essa experiência clássica e outra é a demanda de uma compra mais rápida, de impulso, em que o consumidor quer ir direto ao que procura. A partir disso, formatamos o modelo 100% focado em acessórios e decoração”, explica o diretor de Operações, Felipe Abreu. A Tok&Stok gera 80 empregos diretos em suas unidades na Bahia.

Apesar de não abrir o volume de investimento por questões estratégicas, a Tok&Stok lançará no país oito lojas nesse formato até o final do ano. Com mais duas no modelo tradicional, o plano de expansão prevê 10 no total em 2021. Em 2019 a companhia abriu quatro, o que significa um crescimento de 150% na comparação com o período.

A pandemia acelerou o movimento. Segundo números da companhia, o e-commerce cresceu a uma taxa anual acima de 50%, atingindo mais de 20% das vendas totais da companhia em 2020.

“Foi um salto muito grande e rápido. Percebemos que metade dos consumidores pesquisam no site antes de irem à loja física e o mesmo movimento acontece quando ele busca o produto na loja primeiro e efetiva a compra no site. Estamos fazendo, em 2021, o maior investimento em expansão da Tok&Stok”, analisa Abreu.

Canais integrados

Para Rodrigo Catani, líder responsável por potencializar vendas da AGR Consultores (o chamado “head Hunter”), os formatos menores são uma resposta do varejo a algumas questões importantes, sobretudo, no que diz respeito à otimização dos custos, à força do digital e ao potencial de testar mercados. Isso não quer dizer, no entanto, que um formato vai substituir ou se sobrepor ao outro, mas diversificar a oferta da marca.

“Eles são complementares. As lojas maiores continuarão a ter o seu peso, pois elas são uma referência em termos de variedade e de soluções amplas. Há espaço para diversos modelos de se relacionar com o consumidor desde que atenda às suas necessidades”.

Cerca de 35% das vendas da marca são de produtos de decoração

(Foto: Roberto Abreu/ Divulgação)

Em média, três a cada 10 produtos vendidos atualmente pela Tok&Stok são itens de decoração ou acessórios, que respondem por 35% de participação. Os outros 65% são móveis para casa. A experiência de compra começa em um canal e termina no outro e está cada vez mais centrada no cliente. E se na pandemia esse mesmo consumidor passou por transformações e mudou a cara da sua própria casa, o varejo, também.

“Vimos as pessoas conviverem mais com o lugar onde moram, transformarem a sala em um espaço para o home office, passarem mais tempo na cozinha do que antes. Lançamos um app com realidade aumentada e a jornada integrada passou a fazer muito sentido. Montamos uma loja que inspira diversos estilos de vida e que conversa muito com o seu cliente”, ressalta o diretor de Operações da Tok&Stok, Felipe Abreu.

A empresa está há 42 anos no mercado e tem 63 lojas em todo o país. Cerca de 75% dos produtos comercializados são exclusivos da marca em parceria com 150 designers brasileiros e internacionais, entre eles a baiana Goya Lopes, que já fez ilustrações para a linha de sacolas Rafia. “Quando olhamos a companhia como um todo, Salvador está no top 10 das nossas lojas em termos de relevância. As unidades instaladas aqui vão muito bem. São novas jornadas com novos pontos de contato”, assegura Abreu.





CONFIRA O TOP 5 DOS PRODUTOS MAIS VENDIDOS NA BAHIA

1º Cadeira Ares

R$ 879,99

(Foto: Divulgação)

2º Doha Stitch Sofá Retrátil

R$ 3.199,99

(Foto: Divulgação)

3º Law Sofá 3 lugares

R$ 3.499,99

(Foto: Divulgação)

4º Eames Wood Cadeira

R$ 299,99

(Foto: Divulgação)

5º Kabuki Cesto

R$ 142,90

(Foto: Divulgação)