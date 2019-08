Verstappen conquista 1ª pole na F1 ao deixar Bottas e Hamilton para trás

Em grande fase depois de vencer duas das últimas três corridas, o holandês Max Verstappen coroou seu ótimo momento na temporada com a primeira pole position da carreira na Fórmula 1. Neste sábado, o piloto da Red Bull deixou a dupla da Mercedes para trás e foi o mais rápido na sessão classificatória para o GP da Hungria.

Na etapa final do treino no Hungaroring, Verstappen alcançou 1min14s572, a melhor volta do fim de semana, e não deu chances para seus rivais. Ele se tornou o primeiro representante da Holanda a conquistar uma pole, na sessão que também marcou a primeira vez da Honda como fornecedora de motores no topo do grid de largada desde o GP da Austrália de 2006, com o inglês Jenson Button.

"É incrível. O carro está bom durante todo o fim de semana. Sabíamos que seria difícil, mas o carro está voando", comemorou o piloto da Red Bull, o centésimo competidor a largar na liderança de um grid em 70 anos da Fórmula 1. Ele alcançou o primeiro posto depois de 93 tentativas.

O finlandês Valtteri Bottas (1min14s598) e seu parceiro de Mercedes Lewis Hamilton (1min14s769), vencedores, juntos, de nove das 11 corridas da temporada, fizeram o segundo e terceiro melhores tempos do treino.

O inglês pentacampeão mundial lidera o Mundial de Pilotos, seguido do finlandês. Em terceiro, aparece Verstappen, que promete acirrar a briga pelo título. "Sempre miramos o primeiro lugar, mas ainda estamos em posição de lutar pela vitória. Eu gosto de uma batalha", afirmou Hamilton.

Max Verstappen vive grande fase (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

A Ferrari colocou seus pilotos na quarta e quinta posições, com o monegasco Charles Leclerc à frente do alemão Sebastian Vettel pelo quinta sessão seguida. A dupla ficou devendo em voltas rápidas e Leclerc foi o responsável pelo único incidente na atividade ao rodar na última curva do Q1 e bater na barreira de pneus.

O grupo dos dez primeiros colocados ainda contou com o francês Pierre Gasly, da Red Bull, na sexta posição, seguido por Lando Norris e Carlos Sainz Jr., ambos da McLaren, pelo francês Romain Grosjean, da Haas e pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo

A largada do GP da Hungria, a 12ª das 21 etapas da temporada 2019 da Fórmula 1, está prevista para as 10h10 (de Brasília) deste domingo.

Confira o grid de larga do GP da Holanda:

1) Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min14s572

2) Valtteri Bottas (FIN/Ferrari) - 1min14s590

3) Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min14s769

4) Charles Leclerc (MON/Red Bull) - 1min15s043

5) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min15s071

6) Pierre Gasly (FRA/Red Bull) - 1min15s450

7) Lando Norris (ING/McLaren) - 1min15s800

8) Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren) - 1min15s852

9) Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min16s013

10) Kimi Raikonnen (FIN/Alfa Romeo) - 1min16s041

----------------------------------------------

11) Nico Hulkenberg (ALE/Renault) - 1min16s565

12) Alexander Albon (TAI/Toro Rosso) - 1min16s687

13) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min16s692

14) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1min16s804

15) Kevin Magnussen (DIN/Haas)- 1min17s081

-----------------------------------------------

16) George Russell (GBR/Williams) - 1min17s031

17) Sergio Perez (MEX/Racing Point) - 1min17s109

18) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min17s257

19) Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min17s542

20) Robert Kubica (POL/Williams) - 1min18s324.