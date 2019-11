Verstappen larga na frente no GP do Brasil

Max Verstappen conquistou, neste sábado (16), a pole position do GP do Brasil de Fórmula 1. Com tempo seco e sol em São Paulo, o piloto da Red Bull fez a volta mais rápida no autódromo de Interlagos, em 1min07s508. É a segunda vez na carreira que o holandês vai largar na primeira posição. Ao seu lado estará o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari (1min07s631).

O hexacampeão antecipado Lewis Hamilton precisou se contentar com o terceiro lugar (1min07s699), seguido pelo monegasco Charles Leclerc (1min07s728). O piloto da Ferrari, contudo, vai largar somente do 14.º posto porque perdeu 10 posições no grid ao sofrer punição por usar motor novo na etapa brasileira.

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, com o vice-campeonato assegurado, ficou em quinto, seguido pelo tailandês Alexander Albon, da Red Bull. Ambos largarão uma posição à frente devido à punição aplicada a Leclerc.

Completaram a lista dos 10 primeiros: os franceses Pierre Gasly (Toro Rosso) e Romain Grosjean (Haas), o finlandês Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas) e o britânico Lando Norris (McLaren). A largada da 20.ª e penúltima etapa da temporada de 2019 está prevista para esse domingo (17) a partir das 14h10.

O treino

No Q1, com pista seca e 20 graus de temperatura, o mais rápido foi Verstappen, com 1min08s242, seguido por Leclerc, Albon, Bottas, Vettel e Hamilton. Apenas 0s372 separaram os seis pilotos das três principais equipes.

O espanhol Carlos Sainz Jr., com problemas mecânicos em sua McLaren, não saiu dos boxes. Os outros quatro piores foram: o russo Daniil Kvyat (Toro Rosso), o canadense Lance Stroll (Racing Point), o britânico George Russell e o polonês Robert Kubica (ambos da Williams).

O Q2 iniciou disputadíssimo. Hamilton conseguiu 1min08s088, mas logo foi superado por Leclerc (1min07s888), único com pneu macio usado (os outros usaram macios novos), e Verstappen (1min07s503) Vettel também foi melhor que o hexacampeão, mas ficou atrás dos dois mais novos ao fazer a volta em 1min08s556.

No instante final, quando os pilotos buscavam um tempo melhor, o italiano Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, rodou e gerou uma bandeira amarela. A maioria dos pilotos precisou diminuir o ritmo e abortaram as suas voltas.

Ficaram valendo os tempos anteriores e, com isso, Lando Norris (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Giovinazzi, Nico Hülkenberg (Renault) e Sergio Perez (Racing Point) foram eliminados. Norris largará em 10.º por causa da punição de Leclerc.

Confira o grid de largada do GP do Brasil:

1.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1min07s508

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - 1min07s631

3.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes) - 1min07s699

4.º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) - 1min07s874

5.º - Alexander Albon (TAI/Red Bull) - 1min07s935

6.º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) - 1min08s837

7.º - Romain Grosjean (FRA/Haas) - 1min08s854

8.º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) - 1min08s984

9.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas) - 1min09s037

10.º - Lando Norris (ING/McLaren) - 1min08s868

11.º - Daniel Ricciardo (AUS/Renault) - 1min08s903

12.º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) - 1min08s919

13.º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault) - 1min08s921

14.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari) - 1min07s728*

15.º - Sergio Pérez (MEX/Racing Point) - 1min09s035

16.º - Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min09s320

17.º - Lance Stroll (CAN/Racing Point) - 1min09s536

18.º - George Russell (ING/Williams) - 1min10s126

19.º - Robert Kubica (POL/Williams) - 1min10s614

20.º - Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren) - sem tempo

* punição de 10 lugares no grid