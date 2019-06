Vertin faz estreia em Salvador com show acústico

Pela primeira vez em Salvador, o cantor pernambucano Vertin se apresenta neste sábado (1) no Mercadão Criativo CC. O repertório do show acústico traz canções que compõe o segundo álbum de Vertin, Pássaro Só, lançado no ano passado, além de composições de outros trabalhos, como as músicas À que Morreu, Permutação e De Alma, Corpo, Mente e Coração, que foram gravadas por Almério, Lirinha e Marcelo Jeneci, respectivamente.

O conjunto que tem 12 faixas traz uma composição especial. Trata-se da música Domingos, feita em homenagem ao ator Domingos Montagner, que morreu arrastado pelas correntes do Rio São Francisco, em 2016.

A noite conta, também, com a performance Tamborismo, com o poeta Nelson Maca e o percussionista Jorjão Bafafé. E discotecagem com o DJ Pinduka, que traz no repertorio músicas de Ednardo, Zé Ramalho e Lazzo Matumbi, entre outros.

Vertin em Salvador

O quê: show do cantor Vertin em Salvador

Onde: Mercadão CC (Rio Vermelho)

Quando: Sábado (1), às 18h

Pague Quanto Puder