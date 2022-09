Vestibular oferece bolsa de até 100% em faculdade em Salvador

O Vestibular Social do Centro Universitário Estácio da Bahia está com inscrições abertas. As vagas são limitadas e a prova poderá ser realizada de forma remota ou presencial nos dias 9 e 10 de setembro. Para o candidato que optar pelo vestibular presencial, a prova será aplicada no Campus Gilberto Gil, na Rua Xingu, 179, bairro do Stiep. No dia 9, o vestibular acontece das 09h às 19h. Já no dia 10, ocorre das 09h às 14h.

A bolsa de 100% no valor das mensalidades durante todo o curso da graduação só será destinada para aquele candidato que conseguiu obter a maior pontuação no vestibular. Todos os cursos oferecidos pelo campus do Centro Universitário Estácio da Bahia - exceto Odontologia e Gastronomia -, em qualquer formato de ensino: presencial, semipresencial, EAD ou Flex estão aptos para a bolsa.

Quem não recebeu uma pontuação maior no vestibular, também vai receber descontos exclusivos para as mensalidades. Os benefícios são válidos apenas para quem ingressar no segundo semestre de 2022.

Para se inscrever no vestibular, basta fazer o cadastro gratuitamente pelo site do Vestibular Social Estácio. Os interessados também podem entrar em contato com a equipe da Estácio da Bahia pelo WhatsApp, no número: (71) 9327-3377.