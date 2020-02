Vestida de Abelha, Anitta traz seu bloco para Carnaval de Salvador

A cantora Anitta puxa seu bloco nesta sexta-feira (21), no Circuito Dodô (Barra- Ondina), em Salvador. Antes mesmo de sair, ela divulgou nas redes sociais o look inspirado em abelhas que escolheu (veja abaixo). Segundo a artista, a ideia é chamar atenção para a importância que os animais têm para a sobrevivência do planeta. No look, Anitta aparece com um short hot pants, um top, luvas, óculos e uma tiara inspirada nas "antenas" das abelhas. O look é complementado com uma meia-calça e uma espécie de tela amarela sobre a parte superior da fantasia. A previsão é que o bloco desfile a partir de 20h.

No texto da postagem, a cantora carioca comentou sobre a importância da abelha no ecossistema. "Nós humanos nos achamos superiores e bem mais importantes que todos os outros animais. Mas a realidade é que somos todos conectados. As abelhas, que são insetos polinizadores, segundo a FAO, são responsáveis por 75% de toda a produção de alimentos do mundo. Alimentos para a nossa sobrevivência e de todo o ecossistema. Além disto, elas são fundamentais para a sobrevivência das florestas tropicais: Sem a polinização desses insetos, teríamos uma alteração de todo o ecossistema e clima do planeta o que acarretaria danos irreversíveis, ameaçando a sobrevivência na Terra", disse.

"Nós, infelizmente, desconhecemos isso e matamos as abelhas de diversas formas. Desmatamos, tirando delas locais de moradia e de alimento, produzindo e consumindo mel, enquanto muitas morrem durante o processo de produção desse alimento, e usando venenos em excesso na indústria agrícola. Infelizmente, o Brasil liberou ainda mais o uso de agrotóxicos, que colocam as abelhas em risco de morte e extinção. Elas estão seriamente ameaçadas, e consequentemente nós tb estamos", completou a carioca.

Vários artistas devem participar do bloco de Anitta. A atriz Giovanna Lancellotti postou uma foto no Instagram toda arrumada para curtir a festa.

