Vestida de Rainha da Balbúrdia, Daniela Mercury se posiciona contra a censura

O meme do “descansa, militante” não tem nenhuma força contra Daniela Mercury. A Rainha Má do Carnaval de Salvador quer mais é se posicionar mesmo. Nesta segunda-feira (24) ela desfilou vestida de Rainha da Balbúrdia, em um protesto contra as tentativas de censura e a favor da liberdade de expressão. Antes de iniciar o trajeto com o Crocodilo no circuito Barra-Ondina, Daniela ainda antecipou para o CORREIO que iria exibir imagens de livros e filmes que sofreram tentativa ou foram censurados no Brasil.

Logo no começo do desfile, o ‘triatro’ (trio+teatro) exibiu capas de filmes como Bacurau e livros tipo Memórias Póstumas de Brás Cubas e Os Sertões. Antes de dar a largada, Daniela aproveitou para lembrar que foi o Crocodilo o primeiro a desfilar no Barra-Ondina há 23 anos, quando o Carnaval acontecia exclusivamente no Campo Grande.

“Desde 96 estamos aqui. Crocodilo é tradição e o Farol da Barra é um lugar sagrado do carnaval”, disse Daniela para os foliões.

À reportagem do CORREIO, Daniela afirmou que "a arte é a resistência mais temida", justificando a escolha de sair vestida de Rainha da Balbúrdia. O look da vez era composto de um vestido vermelho e preto e uma bota de cano alto com um vermelho brilhante.

Folião pipoca, Sandro Anetto chegou à Barra se lamentantando por ter perdido a saída de Pablo Vittar, mas não escondeu a satisfação de poder acompanhar o Crocodilo alegando sua admiração por Daniela Mercury.

Vestindo o abadá do bloco pelo sétimo ano consecutivo, o pernambucano Juliano Silva caprichou na produção e colocou um salto enorme para curtir a folia. Ele garante que vai ate Ondina sem tirar o salto e pulando tudo que puder e mais um pouco na companhia do amigo igualmente em cima do salto, Ricardo Arco Verde.

Dupla de amigos pernambucanos saíram no Crocodilo de salto alto

Juliano conta que tem uma história de vida muito semelhante a Daniela no que tange a sua sexualidade. Com o que chamou de “passado hétero”, o recifense revelou que já foi casado com uma mulher e até tem filhos. Desde essa época, já curtia o Crocodilo.

Para o folião, Daniela Mercury tem um papel que vai além do destaque no Carnaval. Mais do que isso: ela desempenha uma função social por se posicionar contra as feridas do mundo.

“Acolhimento. Essa é a palavra que explica o Crocodilo e Daniela Mercury. Antes de todo o mundo ela já denunciava assédio, homofobia, exploração infantil. Isso é importante e torna a festa ainda mais essencial”, revelou.

Desfile

O paulistano Felippe Oliveira recebia um sopro de glitter do amigo Ivan Sanches na concentração do bloco. Junto aos dois ainda tinha Rodolfo Lutfi observando com olhos atentos a brincadeira da dupla. Felippe era o único sem o abadá do Crocodilo - preferiu ficar na pipoca nas imediações do Farol. Os três vieram para o Carnaval soteropolitano pela primeira vez.

Mesmo sem a camisa do bloco, Felippe estava bem entrosado com a festa de Daniela. Pulou bastante ao som de Banzeiro e beijou um rapaz que passava dançando com a camisa do bloco.

Daniela começou o desfile exatamente às 20h52 puxando Banzeiro. O desfile também teve a participação de Oxa, Drag Queen brasileira que participou do The Voice alemão. Vestida com uma fantasia fazendo alusões ao fetiche, a artista não escondeu a emoção por subir em um trio elétrico pela primeira vez.

“Isso aqui é muito importante porque encoraja que outras pessoas LGBTQI+ sonhem, assim como eu sonhei um dia e consegui realizar agora. É uma grande honra estar aqui ao lado de Daniela”, declarou Oxa, que é artista não-binária.

