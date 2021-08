Vetados da seleção, Thiago Silva e Richarlison protestam nas redes

O zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, e o atacante Richarlison, do Everton, protestaram nas redes sociais contra o fato de não poderem defender a seleção brasileira nos próximos compromissos nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Convocados pelo técnico Tite, os jogadores serão desfalques diante de Chile, Argentina e Peru.

Os dois não viajaram após os clubes ingleses e a Premier League vetarem a ida de atletas a países que estejam na 'lista vermelha' do Reino Unido. O Brasil é considerado 'área de risco' de contaminação por covid-19.

Os dois foram ao Instagram e postaram stories mostrando a insatisfação com a decisão. Thiago Silva publicou uma foto com um gif de 'mãos atadas', e fez a pergunta irônica: 'Preciso falar alguma coisa?'.

Postagem de Thiago Silva com o gif das mãos atadas

(Foto: Reprodução)

Já Richarlison postou uma foto onde comemora um gol pela seleção brasileira e marcou o Everton. Além disso, fez um story com um fundo preto com a frase 'PJL pro Pombo' e a música Alvará 2020, do MC Bobô. PJL é uma gíria que siginifica 'Paz, Justiça e Liberdade'. A faixa, por sua vez, também fala em libertade.

"É, agora só falta um mês. Logo logo, vai chegar a minha vez/ Eu vou poder gritar, fé em Deus, meu Alvará/ Aí eu retorno pro morrão, encontro aqueles manos de questão/ Meus amigos de questão,que saudades do morrão/ Conta pra mim, como tá lá fora? Fim de semana ainda rola bola?!", diz um trecho.