Veteranos ex-Ba-Vi comemoram acesso inédito pelo Jacuipense

O acesso inédito do Jacuipense à Série C do Campeonato Brasileiro significa a glória também para alguns jogadores veteranos, velhos conhecidos da torcida de Bahia e Vitória. Em Riachão do Jacuípe, eles tiveram uma chance e retomaram o caminho das suas carreiras.

O Leão do Sisal bateu neste domingo (21) o Floresta-CE por 1x0 no jogo de volta das quartas de final da Série D. Como havia empatado em 2x2 no jogo de ida, em Fortaleza, o time baiano avançou às semifinais e ficou com uma das quatro vagas na Série C de 2020.

Um dos casos mais emblemáticos é o do volante Uelliton. Revelado pelo Vitória e vice-campeão da Copa do Brasil pelo rubro-negro, em 2010, o atleta ficou quase dois anos sem conseguir jogar. Agora, aos 32 anos, disputou oito dos 12 jogos da campanha da Série D.

"Ainda tenho muito o que mostrar no futebol, rapaz. Tenho 32 anos e estavam me chamando de velho. Temos muitos jogadores experiente aqui. O time deles (Floresta-CE) era cheio de meninos e eu falei 'vão correr errado'. Taí, eles correram errado e a gente ficou com a vaga", desabafou Uelliton.

Além do Vitória, Uelliton defendeu em 2014 o Bahia na campanha do rebaixamento para a Série B. Em 2015, defendeu o Avaí. Depois disso, só voltou a jogar em 2018, quando foi contratado pelo Jacuipense para o Campeonato Baiano e para a Série D. Em 2019, permaneceu no Leão do Sisal.

"Fiquei mais emocionado com esse acesso aqui em Riachão (do Jacuípe) do que com o do Vitória. Parabéns à nossa torcida, que nos apoiou desde o início, a gente sabia que ia fazer uma festa bonita hoje. Quando fomos eliminados do Campeonato Baiano falei para os companheiros 'Deus está guardando coisas boas para nós. Está aí o resultado", completou o volante.

Danilo Rios

Outro conhecido da torcida da capital é o meia Danilo Rios. O camisa 10 foi outro que chegou ao Leão do Sisal para o Campeonato Baiano de 2018. Após passagens por Lagarto-SE e Sergipe ele voltou para Riachão no início de 2019, onde disputou o estadual e sete jogos da Série D com um gol marcado.

"Estamos colocando os nossos nomes na história de uma cidade que ainda não tinha conquistado algo tão grande no futebol. Temos que agradecer a Deus por tudo, esse grupo merece muito. Estamos batalhando aqui desde a eliminação do Baiano. Ninguém acreditava na gente nessa Série D, mas a gente acreditou. Estamos 100% em casa. É um presente para toda a cidade", disse, emocionado, após o duelo.

Danilo foi revelado pelo Bahia em 2006. Com grandes atuações pelo Baiano e pela Série C, acabou negociado com o Grêmio. Voltou para Salvador em 2008, mas para defender o Vitória, sem o mesmo sucesso. Hoje, aos 31 anos, está em seu terceiro time baiano.

"Sofremos muito para conquistar esse acesso. Teve gente (da imprensa) que bateu muito na gente, nos chamou de time de velhos. Agora temos que comemorar. É um momento maravilhoso para a nossa vida, vamos lembrar para sempre. Histórico também para a cidade", desabafou.

Além de Uelliton e Danilo o Jacuipense também tem no seu elenco o atacante Marcelo Nicácio, revelado pelo Bahia e que defendeu o Vitória em 2013. O lateral direito Paulinho Souza, ex-Bahia, e o meia Eudair, ex-Vitória, completam a lista.