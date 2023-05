'Viadona', grossa e backup perdido: Relembre tweets icônicos de Rita Lee

A cantora Rita Lee, que morreu nesta segunda-feira (8), antes de deixar totalmente os palcos e as redes sociais, era uma internauta assídua na internet, que vivia compartilhando tudo o que passava pela cabeça sincera.

Referência para diversos memes e uma geração que iniciou o Twitter com as mensagens da lenda do rock brasileiro, Rita conseguiu demonstrar seus sentimentos e traduzir o que muitos estavam pensando com as pérolas.

Nesta terça-feira (9), ela foi homenageada na rede social com os antigos tweets que ela publicava antigamente, mostrando que era "gente como a gente" quando o assunto era falar o que achava.

Confira as publicações: