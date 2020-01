Viagem por nossa terra: conheça todos os estádios do Nordestão

Não existe futebol sem estádio, o lugar onde torcida, paixão e clubes se encontram. Contando com os oito times que participaram da fase preliminar, 17 estádios serão utilizados nesta edição do torneio. O número cai para 13 a partir da fase de grupos, que teve início nesta semana.

Não são raros os times que dividem a casa com o rival, como Fortaleza e Ceará, que fazem o Clássico-Rei no Castelão, e de CSA e CRB, que compartilham o Rei Pelé, em Maceió, no chamado Clássico das Multidões. Há ainda o caso de Sergipe, em que não há rivalidade entre Confiança e Freipaulistano, e ambos mandarão seus jogos no Batistão, em Aracaju, porque o Titão, no município de Frei Paulo, só comporta 4 mil torcedores, abaixo da capacidade mínima de 5 mil exigida no regulamento.

Quem se acostumou a ver estádios nordestinos que, com recorrência, abrigaram mais de 60 mil espectadores, há de se moldar ao seguinte dado: apenas dois comportam essa marca na atual Copa do Nordeste. O Castelão, em Fortaleza, é o maior da competição, com capacidade máxima para 63.903 torcedores. O outro é o “Mundão” do Arruda, no Recife, onde o Bahia estreia contra o Santa Cruz - o estádio, inaugurado em 1972, pode abrigar 60.044 pessoas, de acordo com a mais recente atualização do Cadastro Nacional de Estádios de Futebol, feita pela CBF em 2016.

Outros dois estádios também vão participar desta Copa do Nordeste. Pituaçu e Arena de Pernambuco recebem jogos de Bahia e Vitória, respectivamente. O tricolor vai estrear em casa longe da Fonte Nova, sua casa habitual, por conta do Festival de Verão.

Já o rubro-negro vai enfrentar seu 'coirmão' de cores e mascote, o Sport, no estádio que fica em São Lourenço da Mata porque a Ilha do Retiro está passando por ajustes. O Sport já mandou o jogo contra o Vitória das Tabocas pelo Campeonato Pernambucano. A partida acabou empatada em 1x1. Tanto Pituaçu quanto Arena Pernambuco estão fora da nossa ficha técnica porque não são a 'opção' principal dos dois clubes.

Veja todos na galeria a seguir. Mais abaixo, uma ficha técnica com a data de fundação, cidade onde está localizado e o time que manda seus jogos em cada estádio.

Reaberto em dezembro de 2018, o estádio dos Aflitos foi fundamental no acesso do Náutico para a Série B. A inauguração data de 1939 (Foto: Léo Lemos/Náutico) O Albertão é a casa do River do Piauí e comporta 52.296 espectadores (Foto: Divulgação) Inaugurado em 1975, o Almeidão fica em João Pessoa e recebe os jogos do Botafogo-PB (Foto: Divulgação) Casa do América, a Arena das Dunas é um dos três estádios de Copa do Mundo usados como mando oficial. Capacidade: 31.375 pessoas (Jobson Galdino/Portal da Copa/ME) Caçula entre os três estádios tradicionais do Recife, o colosso do Arruda foi inaugurado em 1972 e é o que tem maior capacidade: 60.044. É a casa do Santa Cruz (Tião Siqueira/JC Imagem) Santuário do Vitória, o Barradão foi inaugurado em 1986 e tem capacidade para receber 30.618 torcedores (Foto: Vitor Villar/CORREIO) Podendo receber até 15.575 pessoas, o Batistão só é a casa de Confiança e Freipaulistano porque o caçula do Nordestão não teve o estádio Titão liberado (Foto: Divulgação) O maior estádio do Nordeste e 4º maior do Brasil tem capacidade para 63.903 torcedores e é a casa dos rivais Fortaleza e Ceará (Foto: Divulgação) Maior estádio da Bahia, a Fonte Nova foi inaugurada em 1951. Após a tragédia de 2007, foi demolida e reconstruída para o Mundial de 2014. É a casa do Bahia e cabe 47.907 torcedores (Foto: AFN/Divulgação) O nome oficial é estádio Maria Lamas Farache. Com capacidade para 15.082 pessoas, o Frasqueirão é o único deste Nordestão a ter o nome de uma mulher. É a casa do ABC (Foto: Andrei Torres/ABC) Localizado em Imperatiz, no Maranhão, o Frei Epifânio abriga o time da cidade, que será o segundo adversário do Bahia na competição. Tem 12.500 lugares e é o único estádio que não está localizado em uma capital (Foto: Edmara Silva/Divulgação) Ilha do Retiro: estádio mais antigo entre os três tradicionais de Pernambuco, a casa do Sport foi inaugurada em 1937. Atualmente, comporta 30 mil torcedores (Foto: Williams Aguiar/Sport) O estádio com "crise de identidade". Isso porque um projeto de lei aprovou, em 2019, a mudança do nome do Rei Pelé para Rainha Marta. É a casa dos rivais CSA e CRB e cabe 17.126 torcedores (Foto: Aldo Correia/Agência Alagoas)

Alagoas:

- Rei Pelé

Inauguração: 25 de outubro de 1970 | Capacidade: 17.126 pessoas

Cidade: Maceió | Quem manda: CSA e CRB

Bahia:

- Barradão

Inauguração: 11 de novembro de 1986 | Capacidade: 30.618 pessoas

Cidade: Salvador | Quem manda: Vitória

- Fonte Nova

Inauguração: 28 de janeiro de 1951 e 7 de abril de 2013** | Capacidade: 47.907 pessoas

Cidade: Salvador | Quem manda: Bahia

Ceará:

- Castelão

Inauguração: 11 de novembro de 1973 e 27 de janeiro de 2013** | Capacidade: 63.903 pessoas

Cidade: Fortaleza | Quem manda: Ceará e Fortaleza

Maranhão:

- Frei Epifânio

Inauguração: 30 de janeiro de 1966 | Capacidade: 12.500 pessoas

Cidade: Imperatriz | Quem manda: Imperatriz

Paraíba:

- Almeidão

Inauguração: 9 de março de 1975 | Capacidade: 25.770 pessoas

Cidade: João Pessoa | Quem manda: Botafogo-PB

Pernambuco:

- Arruda

Inauguração: 4 de junho de 1972 | Capacidade: 60.044 pessoas

Cidade: Recife | Quem manda: Santa Cruz

- Ilha do Retiro

Inauguração: 4 de julho de 1937 | Capacidade: 30 mil pessoas

Cidade: Recife | Quem manda: Sport

- Aflitos

Inauguração: 25 de julho de 1939 | Capacidade: 22.856 pessoas

Cidade: Recife | Quem manda: Náutico

Piauí

- Albertão

Inauguração: 26 de agosto de 1973 | Capacidade: 52.296 pessoas

Cidade: Teresina | Quem manda: River

Rio Grande do Norte

- Arena das Dunas

Inauguração: 22 de janeiro de 2014 | Capacidade: 31.375 pessoas

Cidade: Natal | Quem manda: América

- Frasqueirão

Inauguração: 22 de janeiro de 2006 | Capacidade: 15.082 pessoas

Cidade: Natal | Quem manda: ABC

Sergipe

- Batistão

Inauguração: 9 de julho de 1969 | Capacidade: 15.575 pessoas

Cidade: Aracaju | Quem manda: Confiança e Freipaulistano

**Estádio reformado ou reconstruído para a Copa do Mundo 2014