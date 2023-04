Vibra abre inscrições para Programa de Estágio 2023

Neste mês de abril, a Vibra iniciou as inscrições para seu processo seletivo de estágio voltado aos estudantes do ensino técnico e do ensino superior. O programa é uma excelente oportunidade para que os alunos possam vivenciar uma experiência de aprendizagem profissional dentro de uma grande companhia, desenvolvendo suas habilidades e potencializando a chance do ingresso na empresa após a formatura.

Estão sendo oferecidas vagas para estudantes dos níveis técnico e superior, distribuídas em 17 cidades e 11 estados. As oportunidades têm o intuito de desenvolver estudantes que buscam uma carreira de protagonismo nos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comércio Exterior, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Direito, Design Gráfico, Estatística, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Marketing, Psicologia e Sistemas da Informação. Também podem se inscrever estudantes com curso técnico em Administração, Química, Mecânica e Segurança do Trabalho.

Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos no ato da contratação e ainda ter previsão de formatura para dezembro de 2024 ou julho de 2025 para estudantes do ensino superior. Conhecimento do Pacote Office será um diferencial.

No caso do curso técnico, é necessário ter previsão de formatura a partir de dezembro de 2023. Também podem se candidatar estudantes que já tiverem concluído as aulas, mas estejam devendo carga horária de estágio que possibilite cumprir 1 ano de contrato.

A Vibra Energia tem como objetivo oferecer oportunidades iguais dentro de um ambiente de trabalho inclusivo para mulheres, negros, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Além de capacitar tecnicamente, o estágio permite o desenvolvimento sociocultural e das relações de trabalho, essenciais para o exercício profissional.



Como realizar a inscrição

Para se inscrever: https://vibraenergia.gupy.io/jobs/4713699. Os estudantes inscritos em processos seletivos anteriores precisam realizar novo cadastro.

Horário e duração

Estágio Nível Técnico: 4h/diárias

Estágio Nível Superior: 6h/diárias

O período máximo do Programa de Estágio é de até 2 anos para graduação, sendo renovado a cada 6 meses; e de 1 ano para nível técnico.



Serviço

Vagas de Estágio Vibra 2023

Período de Inscrição - 25/04/2022 até 09/05/2022.

Cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comércio Exterior, Comunicação Social, Ciências Contábeis, Direito, Design Gráfico, Estatística, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Marketing, Psicologia e Sistemas da Informação.

Cursos Técnicos: Administração, Química, Mecânica e Segurança do Trabalho.

Locais: Rio de Janeiro (RJ) / Duque de Caxias (RJ) / Volta Redonda (RJ) / Porto do Açu (RJ) / São Paulo (SP) / Cubatão (SP) / Presidente Prudente (SP) / Betim (MG) / Vitória (ES) / Fortaleza (CE) / Teresina (PI) / Suape (PE) / Açailândia (MA) / São Francisco do Conde (BA) / Marabá (PA) / Belém (PA) / Cuiabá (MT)



Sobre a Vibra - Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a Vibra Energia proporciona a melhor alternativa energética e de mobilidade a seus clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor. No mercado automotivo, a Vibra é licenciada da marca Petrobras, formando uma rede com 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o País. As franquias da Vibra Energia para o segmento são as lojas de conveniência BR Mania e os centros de lubrificação automotiva Lubrax+.

Com uma estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do país, a empresa conta com um portfólio de mais de 18 mil grandes clientes corporativos, em segmentos como aviação, transporte, comércio, indústrias, produtos químicos, mineração e agronegócio. Com a marca BR Aviation, a companhia possui cerca de 70% do mercado de aviação, abastecendo aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. Em lubrificantes, é líder de mercado com a marca Lubrax e possui a maior planta industrial para produção de lubrificantes da América Latina. Para mais informações: https://vibraenergia.gupy.io/jobs/4713699