Vice-campeã do BBB 21, Camilla de Lucas quer doar parte do prêmio aos fãs

A vice-campeã do Big Brother Brasil 21 fez uma declaração que surpreendeu os internautas na segunda-feira (7). Camilla de Lucas publicou nas redes sociais que pretende doar parte do prêmio que recebeu no BBB 21 para os fãs. A influenciadora digital acredita que este é um ato de agradecimento a todos aqueles que votaram para que ela fosse tão longe no reality show da TV Globo.

Agora que o prêmio do bbb caiu vou fazer um pix para os adms dos grupos cadastrados no WhatsApp que fizeram mutirão pra mim. Pq se nn fosse essa galera virando à noite eu não ia ganhar R$ 1,00 lá no bbb. Gratidão eterna por tds que torceram e me apoiaram! Amo vocês!!! ❤️ — Camilla de Lucas (@camilladelucas) June 7, 2021

Entre outros prêmios que adquiriu ao longo dos 100 dias de programa, Camilla de Lucas recebeu R$ 150 mil. "Agora que o prêmio do BBB caiu vou fazer um pix para os administradores dos grupos cadastrados no WhatsApp que fizeram mutirão pra mim. Porque, se não fosse essa galera virando à noite, eu não ia ganhar R$ 1 lá no BBB. Gratidão eterna por todos que torceram e me apoiaram! Amo vocês!", declarou a influenciadora no Twitter.

João Luiz, melhor amigo de Camilla no reality da TV Globo, não perdeu a oportunidade para comentar a publicação. "Amiga, me manda um pix aí também", escreveu.