Vice do Fla mantém Brasil atrás da Espanha no ranking do Mundial

O Flamengo tinha a chance de colocar o Brasil no topo do ranking de títulos do Mundial de Clubes. Caso tivesse levantado o troféu no último sábado (21), contra o Liverpool, faria o país alcançar a marca de 11 taças do torneio e se igualar à Espanha, maior campeã. Mas, como o rubro-negro acabou derrotado por 1x0 na prorrogação, os espanhóis seguem na ponta da lista.

No ranking, são válidos tanto os títulos da competição atual, que é organizada pela Fifa, quanto da extinta Copa Intercontinental, que começou a ser realizada em 1960 e teve seu último vencedor em 2004.

Considerando só os clubes campeões, é possível perceber o porquê da liderança espanhola: dos 11 títulos do país, 7 são do Real Madrid - que, inclusive, levou a taça do ano passado. Os outros 4 são de Barcelona (com 3) e Atlético de Madrid (com 1).

Pelo lado do Brasil, a lista de clubes campeões mundiais é mais variada, são seis ao todo. O maior vencedor é o São Paulo, com 3 títulos (1992, 1993 e 2005), seguido por Santos (1962 e 1963) e Corinthians (2000 e 2012), ambos com 2. Flamengo (1981), Grêmio (1983) e Internacional (2006) possuem 1 título cada.

Ainda levando em conta o ranking dos países, atrás da Espanha e Brasil aparecem a Argentina e a Itália, empatadas em terceiro lugar com nove troféus. Pelos hermanos, a listagem de times vitoriosos também é longa: Independiente (2), Estudiantes (1), River Plate (1), Racing (1) e Vélez Sarsfield (1).

Enquanto isso, os italianos têm o Milan como seu grande campeão. A equipe conseguiu quatro troféus e aparece, inclusive, em segundo no ranking dos clubes com mais Mundiais. Completam a lista a Inter de Milão (3) e a Juventus (2).

Liverpool inédito

A Inglaterra, por sua vez, chegou aos 3 títulos com esta conquista inédita do Liverpool. Antes, só havia ganhado com o Manchester United, nos anos de 1999 e 2008. E tinha visto 7 vices, entre eles com o próprio United (em 1968) e com o Liverpool (3, em 1981, 1984 e 2005). Também tinha ficado em segundo com Nottingham Forest (1980), Aston Villa (1982) e o Chelsea (2012), vice do Corinthians no último ano de conquista brasileira.

Para o atacante Roberto Firmino, brasileiro que marcou o gol da vitória sobre o Flamengo, o sentimento de botar o time na lista de campeões é muito bom.

“Sensação incrível. Ganhar mais um título, e é o Mundial também. Fruto do que fizemos na Champions, estávamos aqui para ganhar, queríamos ganhar muito. Não foi fácil jogar contra o Flamengo, equipe madura, vem fazendo boa temporada”, falou o atacante.

Ele seguiu elogiando o oponente do último sábado (21). “Faz um bom trabalho com o treinador Jorge Jesus, tem jogadores maduros. Jogou de igual para igual com a gente. Foi um jogo difícil, se portaram bem. Mas queríamos ganhar e mostramos mais uma vez que nossa equipe vem amadurecendo”, comentou.