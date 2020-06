Vice do Flamengo lamenta decisão de Fluminene e Botafogo no Carioca

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, minimizou nesta segunda-feira o impasse que atingiu o Campeonato Carioca e lamentou a posição dos rivais Fluminense e Botafogo, que são contra o retorno do Estadual. Na mesma entrevista coletiva, o dirigente confirmou que Pablo Marí foi vendido ao Arsenal e que os contratos de Diego Ribas e Diego Alves só serão discutidos quando a temporada for retomada em definitivo.

"É evidente que o cenário em que estamos hoje não é o cenário que a gente gostaria. Essa pandemia trouxe uma doença que é nova, em que todos nós ainda estamos aprendendo a conviver com isso. Tivemos que realizar uma série de readequações, inclusive de quando iríamos voltar com as atividades e, consequentemente, com os campeonatos", declarou Braz.

"O que eu posso falar é que o Flamengo já voltou a treinar há um mês, com uma sequência muito boa de treinos. Sempre digo que o Flamengo nunca pode ficar é na inércia, de parar tudo e esperar o que vai acontecer. Estamos muito tranquilos com relação a isso e vamos aguardar uma definição", afirmou.

O Campeonato Carioca retornou na quinta-feira passada, com jogo entre Flamengo e Bangu, no Maracanã. Mas não teve a sequência programada para o fim de semana. Apenas os times menores jogaram A partida do Vasco foi adiada. Em decisão inesperada, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou que não poderiam haver jogo entre segunda e quarta desta semana, o que trouxe mais indefinição para o campeonato.

O retorno do Estadual enfrenta a resistência de Fluminense e Botafogo, que alegam não ser seguro retomar os jogos neste momento. Para Marcos Braz, o Flamengo lamenta a posição dos rivais.

"O Flamengo tem a posição dele sobre a maneira de pensar e de agir. Sobre o Botafogo e Fluminense, essa pergunta deve ser feita para o vice-presidente deles. A única coisa que eu acho é que no dia que paramos por segurança e contribuição à sociedade, no dia seguinte já estávamos nos programando para o retorno das atividades. Isso não quer dizer que seríamos irresponsáveis. Fluminense e Botafogo não querem entrar em campo. Respeito a posição deles, mas lamento. Só vamos estar seguros 100% quando existir uma vacina ou um remédio", comentou.

Contratos

obre o elenco do Fla, o vice de futebol revelou que o zagueiro Pablo Marí foi negociado em definitivo com o Arsenal, da Inglaterra. "O Pablo Marí foi vendido, de fato. Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Sabemos que ele sofreu uma lesão grave, mas esse assunto já está resolvido e quando chegar o momento certo os números sairão nos balanços do clube."

Ele afirmou também que as eventuais renovações de contrato com Diego Alves e Diego Ribas vão seguir pendentes até a definição do calendário definitivo da temporada. "Desde que começamos a fazer a readequação financeira, decidimos que iríamos tratar essas questões um pouco mais na frente. Como se trata de renovação, os dois atletas são importantíssimos e têm os contratos se encerrando no final do ano. Temos como data para iniciar essas renovações, dez ou 15 dias antes de começar o Campeonato Brasileiro. São dois jogadores consagrados aqui no clube e muito importantes para o elenco. Eles sabem disso. Com certeza vamos analisar a situação de cada um da melhor maneira possível."