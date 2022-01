Vícios e nudez: Jardel é destaque do Big Brother Portugal

Ele foi campeão da Libertadores com o Grêmio em 1995 e se tornou ídolo também em clubes como Sporting, Porto e Galatasaray, mas atualmente está fazendo sucesso é nas telinhas. O ex-atacante Jardel é uma das atrações do Big Brother Portugal.

No país europeu, o reality começou em 2 de janeiro e tem apenas famosos como participantes. Nas duas primeiras semanas, Jardel não chamou a atenção por se tornar líder ou ir para o paredão, mas por contar momentos emocionantes de sua trajetória de vida.

O ex-jogador falou sobre a dependência química pela qual passou e sobre a luta constante contra as drogas. "Em 2002, tive uma overdose e fiquei sete dias acordado, usando cocaína. Para vocês que me estão a ver, isso não é exemplo nenhum. Contratei mulheres, fiquei naquela vida achando que não ia acontecer nada comigo, que estava tudo bem", afirmou Jardel no programa. Naquele ano, ele era um dos principais jogadores do Sporting.

Ele relatou que passou a usar drogas em 1996, quando foi jogar no futebol europeu. "Está sendo uma superação diária, porque não é fácil. Onde eu chego, me oferecem bebida, entre outras coisas. Estou sentindo, espiritualmente, que está na hora. Ou toma um rumo ou vai pra baixo. Ou morre ou se salva. Eu estou nessa luta", disse Jardel.

O ex-jogador também foi protagonista de cenas encaradas como cômicas no reality. Já apontado como um dos favoritos a ficar com o prêmio de de 50 mil euros (aproximadamente R$ 316 mil), Jardel abaixou as calças enquanto se arrumava para uma das festas do programa e não se incomodou que os companheiros que estavam no quarto vissem suas partes íntimas.