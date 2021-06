Vida de bandido carioca da classe média inspira 'Dom', série da Amazon

"Ladrão fashion morre em fuga espetacular". "Polícia mata o ladrão número 1 do Rio". Foi assim que a Folha de S. Paulo e o Estado de S. Paulo noticiaram, em 16 de setembro de 2005, a morte de Pedro Dom, jovem de 23 anos especializado em assaltar condomínios de luxo no Rio de Janeiro.

O surpreendente é que Pedro Machado Lomba Neto - nome real de Pedro Dom - era filho de um ex-policial civil, Victor Lomba, e tinha uma vida confortável de classe média. Outra informação que torna o caso ainda mais intrigante: Dom era viciado em cocaína, enquanto seu pai atuava no combate ao tráfico de drogas no país. Segundo Victor, o filho começou a usar drogas aos nove anos.

Agora, 16 anos depois da morte do bandido carioca, essa história chega hoje ao Amazon Prime Video, em forma de série ficcional em oito episódios, com Breno Silveira, diretor de Dois Filhos de Francisco, na função de showrunner. Gabriel Leone vive Pedro Dom e Flavio Tolezani é Victor Lomba.

Gabriel Leone e Flávio Tolezani

Breno diz que ouviu do próprio Victor, há 12 anos, a história real. Segundo o diretor, era desejo do ex-policial que a história fosse contada em forma de ficção. Antes da série, foi publicado o romance Dom (Companhia das Letras), de Tony Bellotto, também com base nos depoimentos de Victor e que serviu de inspiração para a produção da Amazon. Victor chegou a ler o livro, mas morreu em razão de um câncer antes que a série fosse concluída.

"A série segue de verdade um olhar do Victor sobre uma história que, na mídia, ficou conhecida como a história de um tabloide sangrento, mas que era a história da vida do filho dele", diz Breno Silveira.

O diretor, que pela primeira vez ocupa a função de showrunner, tenta explicar o seu trabalho: "Só estou começando a entender essa função depois desse processo todo", brinca Breno.

Breno Silveira, o diretor

"Me disseram que eu tinha que produzir. Ok, eu produzo. Disseram que eu tinha que inventar a história. Isso, eu sei. Me disseram que eu também tinha que ser roteirista. Aí, pensei: 'isso, eu não sou ainda'. Então, me mudei pra Inglaterra pra estudar roteiro". Para ser bem direto, Breno diz, brincando: "Pra ser showrunner, você tem que entender da p... toda".

Pai e filho

E, como o forte da filmografia de Breno é a relação entre os personagens, desta vez não é diferente: Dom se concentra no relacionamento entre pai e filho, marcado, claro, pelo amor, mas, em alguns momentos, esbarra na violência entre os dois. Num ato claro de um pai em desespero ao ver o filho rendido às drogas, Victor algema o filho e o prende à cama, para que ele não retorne ao morro onde estava comprando a droga.

Para Flávio Tolezani, algemar o filho é um ato desesperado de um pai, mas é também uma demonstração de amor: "O objetivo de Victor ali era 'resgatar' o filho, ajudá-lo, ainda que estivesse errando. Através desse amor, ele erra e acerta com atos extremos. Aquela cena é um estágio de tudo que eles viveram por causa do vício". Flávio destaca ainda que, por mais exagerado que possa parecer, Dom realmente chegou a ser algemado pelo pai.

Mas a série não se restringe ao drama: há também uma grande dose de ação e suspense, afinal isso é inerente a uma história como essa. Tem os assaltos que Dom e sua turma cometiam e, por consequência, as cenas de perseguição e fuga da polícia. E Breno Silveira mostra que sabe dar um bom tempero de thriller à sua criação.

Gabriel Leone explica por que essa emoção é importante na série: "Além de viciado em cocaína, Dom era viciado em adrenalina. Então, o que o motivava a entrar para o crime e viver uma vida inconsequente era essa relação com a adrenalina".

A gangue de Dom é formada por Ramon Francisco, Raquel Villar, Digão Ribeiro e Isabella Santoni. Os baianos Laila Garin e Fábio Lago também estão no elenco.

A partir desta sexta (4), no Amazon Prime Video