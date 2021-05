Vida de Luiz Carlos Barreto é tema de documentário

A vida de um dos mais importantes nomes da história do cinema brasileiro, o produtor Luiz Carlos Barreto, é o tema do documentário Barretão, o Filme, que estreia hoje, às 20h no Canal Brasil. O documentário é dirigido por Marcelo Santiago, com base em mais de dez horas de entrevistas realizadas pelo jornalista Geneton Moraes Neto (1956-2016), em 2015.

Futebol, fotojornalismo e cinema, paixões de Barreto, estão nas imagens de arquivo que enriquecem o documentário, com fotografia de Walter Carvalho.

O filme aborda a vida de Barretão desde antes de se tornar repórter fotográfico da revista O Cruzeiro. Reúne episódios cômicos, como sua breve passagem pelo time juvenil do Flamengo. Narra seu encontro com Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos e outros expoentes do Cinema Novo, convívio que lhe renderia depois o reconhecimento pela fotografia dos clássicos Terra em Transe (1967) e Vidas Secas (1963). Mostra o embate travado entre ele e governos para que o cinema fosse tratado como indústria, a criação da Ancine (Agência Nacional do Cinema) e os obstáculos enfrentados pelo audiovisual brasileiro ao longo da ditadura militar e de outros momentos de crise do cinema.

Também trata de aspectos mais intimistas. O acidente sofrido pelo filho Fábio, outro grande cineasta da família Barreto, que acabou levando a um grave coma durante dez anos. O apoio da família foi fundamental na época. E, claro, seu casamento com Lucy Barreto, sua sócia e mulher há 65 anos, de quem ele se diz “discípulo”.

Neste mês, o Canal Brasil está homenageando o cineasta, com uma mostra de filmes em que ele esteve envolvido, seja na fotografia ou na produção. No dia 25, Barretão completa 93 anos. A sessão é sempre às segundas e terças-feiras, às 20h, até dia 25. Na próxima semana, serão exibidos Dona Flor e Seus Dois Maridos, na segunda, e Bye Bye Brasil, na terça. O Quatrilho, O Que é Isso, Companheiro?, João, O Maestro e Bossa Nova serão exibidos na sequência.Canal Brasil.

Atenção Documentário Barretão - O Filme. Quarta-feira (5), às 20h | Mostra em homenagem a Luiz Carlos Barreto: Segundas e terças, às 20h, até dia 25

Proibido Nascer no Paraíso, no GNT

Quando visitou Fernando de Noronha, a documentarista Joana Nin surpreendeu-se com uma frase que ouviu lá: “Aqui, é proibido nascer”. Ela descobriu que as grávidas precisam ir para Recife 12 semanas antes do parto, que deve ser feito na capital, já que o hospital da ilha não realiza procedimentos obstétricos há 20 anos. Daí nasceu o filme Proibido Nascer no Paraíso, que será exibido hoje no GNT às 23h30. Joana acompanha três gestantes da ilha que desejam dar à luz no local onde moram. “O número de gestantes é pequeno para a abertura de uma maternidade, e nem todas as grávidas querem ficar. Mas não seria possível manter uma sala de parto com atendimento obstétrico e uma emergência melhor aparelhada?”, questiona a diretora.

GNT, Quarta, 5, às 23h30. Disponível no Globoplay