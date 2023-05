Vida de luxo: traficante que se passava por 'empresário de criptomoedas' é preso

Uma operação conjunta da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e de outros sete estados cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de tráfico de drogas nesta quinta-feira, 4. Em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, Cícero da Silva Oliveira, mais conhecido como "El Padrinho", foi preso por movimentar drogas e dinheiro para uma facção com atuação nacional e internacional.

De acordo com o delegado Júlio Agrielli, chefe da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, relatou que a prisão foi feita na madrugada desta quinta-feira, 4, no condomínio de luxo em que o suspeito residia.

Para mascarar a ostentação, o homem se apresentava como “empresário e investidor de criptomoedas”, segundo Agrielli. A informação é da rádio CBN Cariri.

Durante a operação também foram apreendidos bens do suspeito, como dois carros de luxo avaliados em mais de R$ 3 milhões, relógios, jóias, motos e roupas de marca. O preso é suspeito de lavagem de dinheiro e de atuação no transporte de grande quantidade de cocaína das fronteiras do Brasil ao Distrito Federal.

"Padrinho" teria forte envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e seria um dos principais fornecedores de cocaína para o DF. Segundo a polícia do DF, ele chegava a movimentar R$ 1 milhão por mês com dinheiro proveniente do tráfico. As contas utilizadas para movimentar os valores eram domiciliadas na região metropolitana de São Paulo.

A operação cumpre 80 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão no Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Ceará, envolvendo cerca de 300 policiais. Durante o decorrer do dia, outras prisões podem ocorrer.