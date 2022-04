Vidente do caso Rodrigo explica por que não adivinha os números da loteria

O acidente de carro com o ex-BBB Rodrigo Mussi fez a astróloga e sensitiva Monica Buonfiglio ganhar visibilidade gigantesca nas redes sociais e na imprensa. Ela previu num vídeo do seu canal do Youtube que alguém do programa iria se ferir gravemente na cabeça e Mussi sofreu um acidente de carro e teve traumatismo craniano.

Entre outros prognósticos, ela disse ter visto alguém do programa se ferir gravemente na cabeça. Previu também participantes com covid (Arthur, Linna e Jade entraram 3 dias depois da estreia por ter contraído o coronavírus) e uma desistência (Tiago Abravanel saiu após apertar o botão).

Em um post desta semana, Monica respondeu a quem questiona por que ela não usa seus poderes e conhecimentos para conseguir os números da loteria.

“Para fazer isso, eu teria que ir até a quinta dimensão”, explica a esotérica. “O máximo que nós, videntes, sensitivos e astrólogos conseguimos é ir até a quarta dimensão, onde a gente capta uma informação e traz.”

Contrariando o favoritismo de Arthur Aguiar e a popularidade de Pedro Scooby e Paulo André, a astróloga acredita que o ‘BBB22’ será vencido por uma mulher.