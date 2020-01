Vídeo: a festa do time da 3ª divisão por enfrentar o Real Madrid

????️ VÍDEO | ¡¡¡La celebración del emparejamiento en @Ecotisa_ ha sido espectacular!!! pic.twitter.com/LM16J6m08t — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 14, 2020

O que seria motivo de preocupação para qualquer time do mundo causou enorme comemoração por parte dos jogadores do Unionistas de Salamanca, time da 3ª divisão espanhola. O pequeno time, fundado em 2013, enfrentará o Real Madrid na terceira fase da Copa do Rei.

Os jogadores acompanharam ao vivo o sorteio, e o clube publicou no Twitter a reação espetacular do elenco quando soube que o adversário será o maior clube do planeta. Tem gente subindo em cadeira, pulando e gritando em um ambiente de muita euforia.

“Há seis anos, nem sequer existíamos. Agora vamos enfrentar o melhor time do mundo”, explicou Piojo, capitão do Unionistas de Salamanca, fundado em substituição ao tradicional Salamanca, extinto por causa de dívidas.

A equipe vai fazer história. Depois de eliminar Atlético Baleares e La Coruña nas fases anteriores, jogará contra um time da 1ª divisão pela primeira vez. A partida será no dia 22, no estádio El Helmántico, na casa do Unionistas de Salamanca, com capacidade para 17 mil pessoas.