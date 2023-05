Vídeo: Artista eterniza Rita Lee em boneco realista de biscuit

O artista João Doce, que acumula quase 4 milhões de seguidores no TikTok com vídeos mostrando os processos de confecção de bonecos com rostos de famosos, prestou uma homenagem à cantora Rita Lee, que morreu na última segunda-feira (8).

O jovem catarinense, de 25 anos, fez uma miniatura da cantora, esculpindo seu rosto em biscuit de forma bastante realista. Na obra, Rita Lee está com cabelos vermelhos, batom vermelho e seu tradicional óculos.

Na legenda, João escreveu: "O mundo ficou um pouco mais careta. Eterna Rita Lee". Nos comentários, os seguidores aprovaram a escultura. "Estava esperando por esse momento. Muito linda a homenagem à nossa diva!", diz uma das mensagens.

Entre as outras personalidades já esculpidas pelo artista estão nomes como Ana Maria Braga, Ronaldinho Gaúcho, Glória Maria e Pelé.

