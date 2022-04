Vídeo: bala perdida atinge apartamento durante tiroteio no Bairro da Paz

Um tiroteio assustou moradores do Bairro da Paz e de localidades vizinhas em Salvador, na tarde desta quarta-feira (06), após policiais militares entrarem em confronto com suspeitos armados na localidade.

De acordo com a Polícia Militar, unidades da 15ª CIPM faziam rondas a Rua Beira Rio, Bairro da Paz, quando foram recebidos a tiros por homens armados. A polícia revidou os disparos e, após cessar-fogo, os suspeitos fugiram do local.

Moradores do Condomínio Reserva das Ilhas, vizinho ao local do confronto, registraram parte da ação. No vídeo, é possível ouvir os disparos de arma de fogo. Um dos tiros chegou a atingir um apartamento, mas, felizmente, ninguém ficou ferido.

Foto: Reprodução

A PM seguiu em acompanhamento com o apoio do Grupamento Aéreo (Graer), que sobrevoou as imediações do local do conflito. Apenas um dos suspeitos foi localizado.

Com o suspeito detido foram encontradas dez trouxinhas de maconha, 32 pinos de cocaína, 96 pedras de crack, um celular e documentos. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes.