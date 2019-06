Vídeo: Cavani cumprimenta torcedores e dá casaco a menino no Rio

Além de craque com a bola nos pés, o atacante uruguaio Edinson Cavani tem se destacado pela simpatia que demonstra por onde passa nesta Copa América. Sem marra, o jogador se mostra acessível aos torcedores e costuma parar para cumprimentá-los e posar para fotos.

Foi o que aconteceu na terça-feira (25), enquanto a seleção do Uruguai deixava o hotel no Rio de Janeiro para seguir viagem até Salvador, onde enfrentará o Peru sábado (29), às 16h, pelas quartas de final. Cavani conversou com fãs, distribuiu autógrafos e deu o casaco que levava na cintura a um menino. Veja o vídeo: