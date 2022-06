Vídeo de Cristiano Ronaldo dançando funk com família viraliza nas redes

Todo final de temporada o público já está acostumado a ver os jogadores aparecendo mais em redes sociais e curtindo as férias em família. Dessa vez, quem viralizou no aplicativo de vídeos Tik Tok foi o craque português Cristiano Ronaldo. O atacante apareceu ao lado de seu filho, Cristiano Jr., e sua sobrinha Alicia dançando o hit 'Desenrola, Bate, Joga de Ladinho'.

O funk brasileiro que estourou nas redes foi produzido por L7nnon e o grupo Os Hawaianos e virou uma febre entre o público mais jovem pela coreografia simples e divertida, e o refrão 'chiclete'.

CR7 entrou na onda na filmagem, que foi postada no perfil de sua sobrinha, aparece dando risada enquanto imita os passos da dança.

Perdi tudo com o Cristiano Ronaldo dançando "Desenrola, Bate, Joga de Ladin" ???????? pic.twitter.com/6YzEALHjbp — Tracklist (@tracklist) June 21, 2022

Apesar de não ser muito familiarizado com os passos de dança, Cristiano cativou os fãs depois que a dança se espalhou nas redes sociais. "O vídeo do Cristiano Ronaldo a dançar o 'Desenrola, Bate, Joga de Ladin', é o melhor vídeo do ano!", comentou um fã português.