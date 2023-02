Vídeo de pítons gigantes caindo do teto viraliza e assusta web; assista

Foi difícil navegar pelas redes sociais na manhã desta segunda-feira (13) sem se deparar com o vídeo de, ao menos, duas pítons gigante caindo do telhado. As imagens mostram as cobras despencando após agentes da defesa civil tentarem capturá-la. Um dos animais aparenta ter, ao menos cinco metros.

As imagens foram gravadas na Malásia, mas não se sabe exatamente quando. O vídeo original, no entanto, foi postado neste domingo (12) no TikTok e já soma mais de 32 milhões de visualizações.