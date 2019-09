Vídeo: Elkeson estreia na seleção chinesa marcando dois gols

De certa forma, é errado falar que Elkeson estreou com o pé direito na seleção chinesa. Autor de dois gols na partida contra as Maldivas nesta terça-feira (10), o atacante revelado no Vitória também debutou de pé esquerdo, com o qual chutou a bola para marcar pela segunda vez na vitória por 5x0 da China.

Os outros gols do jogo foram marcados por Xi Wu, Lei Wu e Xu Yang. A China está no Grupo A das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2022, sediada no Catar. Além de China e Maldivas, o grupo conta com as seleções da Síria, Filipinas e Guam.

Ao se naturalizar, Elkeson precisou mudar de nome e renunciar a nacionalidade brasileira - algo exigido para se obter o passaporte chinês. Desde então, o atacante é registrado como Ai Kesen. O primeiro gol do camisa 11 chinês foi marcado de pênalti aos 36 minutos da primeira etapa. O segundo veio no último minuto de jogo e fechou a conta da partida.

Elkeson fez uma estreia incrível pela Seleção Chinesa e marcou duas vezes contra a Maldivas pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2022. A China venceu a partida por 5x0 e ganha confiança para os demais jogos. pic.twitter.com/66i2jv3hKa — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) September 10, 2019

Os dois gols de Ai Kesen colocaram a China na liderança das Eliminatórias com três pontos. Foi a primeira partida dos chineses no torneio. Eles igualaram a pontuação de Síria, Filipinas e Maldivas - todos superados no saldo de gols.

Elkeson entrou na história do país asiático como o primeiro jogador sem ancestrais chineses a ser convocado para a seleção de futebol local. O volante inglês Nico Yennaris já havia renunciado à sua naturalizado inglesa, mas sua mãe tem origem chinesa. Hoje ele atende pelo nome 'Li Ke'.

O próximo compromisso da China é daqui a um mês, no dia 10 de outubro, contra o laterna do grupo - a seleção de Guam. Caso seja convocado novamente, a partida tem tudo para ser especial a Elkeson já que está marcada para acontecer no estádio Tianhe, que pertence ao Guangzhou Evergrande - time que o antigo jogador do Vitória defende.

*supervisão do editor Herbem Gramacho