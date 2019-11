Vídeo: ex-goleiro Julio Cesar desmaia após título do Flamengo

Fanático torcedor flamenguista, o ex-goleiro Julio Cesar chegou a desmaiar ao ver seu time campeão da Copa Libertadores 2019 no sábado (23). Presente no estádio Monumental, em Lima, no Peru, onde aconteceu a final contra o River Plate, Julio Cesar passou mal na arquibancada após Gabigol virar o jogo nos minutos finais e garantir a segunda conquista continental do clube.

Ao desmaiar, o ídolo do Flamengo cai agarrado ao youtuber Fred, do canal Desimpedidos, com quem assistiu à partida junto ao filho Cauet, que também aparece no vídeo dando um abraço no pai momentos antes dele passar mal.

Veja o vídeo: