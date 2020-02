Vídeo exclusivo mostra o Mustang mais potente da história

"Potência não é nada sem controle". Quem acompanha o mundo automotivo vai se lembrar deste antigo slogan da Pirelli. E, apesar do Shelby GT500 utilizar pneus da Michelin, essa frase diz muito sobre essa que é a configuração mais potente do Mustang, graças aos seus 760 cv.

Muitos carros quando ganham força extra ficam desajeitados. Às vezes são complicados de controlar. Mas a engenharia da Shelby, lendária preparadora fundada pelo ex-piloto americano, trabalhou muito bem na configuração GT500 do muscle car da Ford, do afinamento mecânico ao visual.

A estética é invejável. Foram diversas modificações no exterior, com a inclusão de uma nova grade, rodas mais largas (de 20 polegadas), spoilers e até uma abertura do capô com travas laterais, como nos carros de corrida. O ambiente interno também é novo, com a introdução de um comando rotativo para a transmissão e do freio de estacionamento com acionamento elétrico. Os bancos dianteiros são fornecidos pela grife Recaro e têm estilo de competição.

A serpente ocupa o lugar do cavalo na grade dianteira Os freios são Brembo O motor é montado à mão O seletor do câmbio é rotativo Há borboleta para troca de marcha O interior tem bancos esportivos e volante com acabamento em alcântara OShelby GT500 tem spoilers, rodas e até um aerofólio exclusivo

A partida do V8 dentro de uma garagem subterrânea é música para quem curte o ronco de um esportivo. A bordo, saí do centro de Los Angeles até uma área de montanhas ao norte da metrópole californiana, a Angeles Crest Highway. Um pouco de trânsito urbano e algumas avenidas movimentadas até chegar ao trecho sinuoso dentro de uma floresta.

Depois de subir e descer acelerando forte em alguns momentos, alguns de pura provocação, é possível constatar que esse Mustang Shelby chegou a um fantástico equilíbrio entre a esportividade e o conforto.

Assim, mesmo com seus 760 cv de potência (7.300 rpm), gerados por um motor V8 de 5.2 litros sobrealimentado, não é difícil domar o GT500. É claro que há muita eletrônica envolvida, principalmente na dosagem de tração, afinal, são 86,4 kgfm de torque (2.500 rpm). A Shelby usou o que há de melhor no mercado para ajustar o Mustang, como diferencial Torsen, freios Brembo, suspensão MagneRide e transmissão Tremec, que neste caso tem sete velocidades e dupla embreagem.



Graças aos modos de condução, que ajustam desde os amortecedores especiais até o curso do pedal do acelerador e tempo de trocas de marcha, o GT500 é um carro múltiplo. Ele pode levar seu dono com muito estilo ao trabalho durante a semana, tem inclusive um ótimo sistema de som da Bang and Olufsen, e participar de um track day em um autódromo. Tudo isso sem precisar de nenhum ajuste especial e proporcionando muito prazer ao dirigir em qualquer situação. Claro que essa afirmação é relativa a um superesportivo.





O Shelby GT500 é o Mustang mais potente da história, mas nem por isso você precisa ser um piloto para domá-lo. Mas, como um bom cavalo, é melhor conhece-lo bem antes de correr. Só não é barato ter um Shelby na garagem. Nos Estados Unidos, ele custa a partir de US$ 72.900 (sem o imposto estadual e frete), o equivalente a R$ 325.500. Lembrando, que nos EUA, o Mustang custa a partir de US$ 26.670 (R$ 119.300). No Brasil, a Ford oferece o Mustang Black Shadow, baseado no GT Premium, que conta com 466 cv e custa R$ 328.900, na América do Norte esse carro custa o equivalente a R$ 177.200.

O jornalista viajou a convite da Ford