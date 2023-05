Vídeo: Filha de Ivete rouba a cena e dança no palco durante show em Portugal

Ivete Sangalo recebeu um presente de aniversário especial neste sábado (27), enquanto se apresentava em um show na cidade do Porto, em Portugal. Uma das suas filhas gêmeas, Marina subiu no palco e roubou a cena ao dançar ao som de "Arerê", um dos maiores sucessos da baiana.

A cantora ficou tão orgulhosa com a cena que publicou um vídeo do momento em suas redes sociais. "Filha de peixe, peixinha é! ", escreveu a aniversariante do dia, que completou 51 anos.

No palco, Marina dançou, cantou, pulou e se divertiu sem se inibir com a presença do público. Na madrugada de sexta para sábado, Ivete fazia um show em Lisboa, quando recebeu uma homenagem dos familiares no palco.

Além de Marina, Ivete é mãe de Marcelo, 13, e Helena, 5, frutos do casamento com o nutricionista Daniel Cady.