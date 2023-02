Vídeo: Filho de Ivete Sangalo toca com a mãe em cima do trio

Marcelo Sangalo, ou marcelinho para os íntimos, deu um show em cima do trio elétrico da mãe nesta quinta-feira (16). Ele e Ivete fizeram a estreia do primeiro dia de Carnaval em Salvador.

Tocando percussão, o jovem de 13 anos foi flagrado todo suado, mas esbanjando energia.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que Marcelo tocou com mãe no carnaval. Em 2019, quando tinha apenas 9 anos, o menino também tocou percussão no trio elétrico junto com a banda de sua mãe.

No domingo (12), o rapaz ainda fez uma brincadeira ao lado do pai, Daniel Cady para se 'esquentar' para o carnaval. Os dois tocam percussão e, com uma toalha na cabeça, Marcelo imita a mãe.

Foto: reprodução/redes sociais

