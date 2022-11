Vídeo flagra 'clima ruim' entre CR7 e companheiros de Portugal

Poucos dias após Cristiano Ronaldo dar uma entrevista polêmica para o jornalista inglês Piers Morgan, onde o craque português detonou o Manchester United, seu atual clube, o clima de tensão parece ter se estendido para os vestiários da seleção de Portugal, que faz sua preparação para a Copa do Mundo do Catar em Lisboa.

Jornais portugueses e internautas nas redes sociais apontaram que o meio-campista Bruno Fernandes, companheiro de Cristiano no United, teria tratado o craque português com frieza ao chegar no vestiário da seleção. A própria página da seleção portuguesa divulgou as imagens que estão sendo analisadas.

É possível ver Bruno Fernandes chegando ao vestiário e Cristiano estendendo a mão para cumprimentá-lo, mas o contato é muito breve e logo Fernandes se vira para falar com outros colegas de quipe.

O motivo do tratamento distante teria sido justamente a entrevista dada por Cristiano Ronaldo, que criticou o Manchester e sua diretoria, além de afirmar que não tem respeito pelo atual técnico Erik Ten Hag. Cristiano acumula uma série de atitudes questionáveis desde o começo da temporada, quando não se apresentou para os jogos de preparação em julho, além de ter abandonado jogos do United e ter ido embora do estádio por não ter sido utilizado em campo por Ten Hag.

O camisa 7 chegou a afirmar que o motivo de ter ficado afastado do clube por um tempo foi uma questão de saúde de sua filha, que tem seis meses e, segundo ele, ficou internada no hospital.

Ainda na esteira das polêmicas, em outro vídeo durante o treinamento no campo da Cidade do Futebol, em Lisboa, Cristiano Ronaldo se aproxima do lateral João Cancelo, que atua no rival Manchester City, e tenta abraçar o companheiro, que se recusa e se afasta de CR7. Mais uma vez o tema voltou a ser comentado nas redes, questionando se o vestiário português está, de fato, em pé de guerra com Cristiano.

Em suas redes sociais, Cristiano Ronaldo publicou uma foto na segunda-feira (14) ao lado de outros atletas da seleção, como Pepe, Vitinha e Diogo Dalot, que também atua com ele no Manchester United. Na legenda, o atacante afirmou que o clima do elenco é de união e foco total na Copa do Mundo.

"Foco total e absoluto nos trabalhos da Seleção Nacional. Grupo unido, rumo a um só objetivo: realizar o sonho de todos os portugueses!", escreveu o jogador no Instagram.

Veja a seguir os vídeos