Vídeo: João Gomes canta ‘Dengo’ em ritmo de axé com Bell Marques

O cantor João Gomes mostrou que já sabe como levar um trio no Carnaval de Salvador. O autor do hit sucesso na novela das 9 subiu no trio de Bell Marques e cantou seu sucesso 'Dengo' em ritmo de axé.

Embalado pelos foliões do circuito Barra/Ondina, João Gomes se divertiu a participação e carinho do público que tinha a letra da música na ponta da língua.

Uma legião de chicleteiros saudosos foram atrás de Bell Marques no Bloco da Quinta. De abadá e com corda, o consagrado cantor cantou seus clássicos hinos carnavalescos e mostrou pique para se apresentar nos seis dias da festa.



O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.