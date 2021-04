Vídeo mostra acidente de Flávio Bolsonaro no Ceará

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento exato em que o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) sofre um acidente de quadriciclo, no Ceará. Flávio caiu neste sábado (17) e foi atendido na Unidade de Pronto de Atendimento do Pecém, na cidade de São Gonçalo do Amarante.

De acordo com o advogado do senador, Frederick Wasseff, Flávio sofreu uma luxação no ombro direito. "Ele volta amanhã para Brasília e fará ressonância magnética. Ele está bem. Foi tudo bem simples. Por ora, não há nenhuma previsão de cirurgia", afirmou Wasseff ao jornal O Globo.

De acordo com o jornal O Povo, o senador estava hospedado com sua família no hotel Carmel Taíba, que tem diárias para este final de semana a partir de R$ 3.500. O senador deixou a UPA do Pecém por volta das 19h de sábado e foi atendido pelo cirurgião geral Marvel Faber Pelucio Falcão.

A viagem do filho do presidente da República ao Ceará ocorre em meio à instalação da CPI da Pandemia, que tem objetivo de apurar irregularidades do governo federal no combate ao Covid-19.