Vídeo mostra agressão a entregador que morreu após levar murro em Nazaré

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nesta segunda-feira (22) mostram o momento em que o entregador Renildo Rebouças Santos, 35 anos, foi agredido no bairro de Nazaré, em 29 de abril, por outro motociclista. Renildo morreu dias depois. Inicialmente, o caso foi registrado como um acidente de trânsito, mas a informação de uma testemunha mudou os rumos da investigação.

Veja a cena, divulgada pela TV Bahia:

As imagens mostram um motociclista entrando na contramão na Rua Pedro Veloso e atingindo em cheio a moto de Renildo. Os dois conversam na rua, avaliando prejuízos. No meio do diálogo, o motociclista que estava na contramão dá um soco no rosto de Renildo, que cai no chão e bate a cabeça no meio fio. As imagens mostram uma mulher chegando - é a mãe do agressor, segundo a polícia. Enquanto o homem tira a moto de Renildo de lá, a mulher pega algo no chão, que a polícia investiga se é o celular da vítima, que não foi localizado.

Renildo fica quase 10 minutos desacordado sem receber socorro. Com a chegada de mais pessoas, o agressor troca de blusa e passa a fingir que é uma testemunha ajudando a dar socorro - ele estava próximo de casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu Renildo, repassando que o caso era um acidente de trânsito.

O agressor foi identificado como Tiago Lázaro Gonçalves dos Santos de Souza, 23 anos, e está em liberdade, pois não foi detido em flagrante e o inquérito ainda está em andamento. Ele foi ouvido e alegou que agiu em legítima defesa. O rapaz estava voltando para casa de uma festa no momento da batida.

"Ele alegou legítima defesa e as imagens mostram que ele mentiu", disse o delegado Willian Achan à TV Bahia, afirmando que deve concluir o inquérito em breve. "Como foi uma situação de surpresa, não deu chance de defesa. E a situação complicou porque ele foi tentar dar socorro sem conhecer as técnicas necessárias e de modo rudimentar. Acredito que isso corroborou para piora da saúde da vítima", acrescenta.

Renildo levou murro, caiu e bateu cabeça no chão (Foto: Acervo Pessoal)

Tiago deve ser indiciado por lesão corporal seguida de morte. "Ele não quis ao dar o soco causar a morte", avalia. A defesa de Tiago disse à TV Bahia que o acusado tem residência e trabalho fixos, que o que aconteceu foi um fato lamentável, durante uma discussão e Tiago prestou "imediatamente" os primeiros socorros para tentar salvar a vítima, e tudo será comprovado no processo.

Renildo deixou esposa e um filho de 3 anos.