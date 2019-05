Vídeo mostra assalto a ônibus que terminou na morte de policial civil

Um vídeo mostra o momento exato do assalto que terminou na morte do policial civil Pedro Rodrigues do Carmo Filho, 63, neste sábado (4), em Águas Claras. Na gravação de menos de dois minutos, Eliomar Cunha Dias, 22, recolhe os pertences das vítimas, enquanto Mateus Rodrigues, 20, aguarda ao lado do motorista do ônibus.

É possível ver, ao fim, os dois saírem do coletivo. Pouco depois, o policial segue os suspeitos, o que não é flagrado pela câmera do ônibus. O policial foi morto a tiros por Mateus, segundo o próprio confessa em vídeo a que teve acesso o CORREIO. O disparo que matou o policial saiu da sua própria arma, ainda de acordo com Mateus.

Pedro já havia trabalhado na 5ª Delegacia (Periperi) e na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, na Baixa do Fiscal. Atualmente, era investigador na 29ª Delegacia (Plataforma), no Subúrbio Ferroviário, e morava em Dias D'Ávila, Região Metropolitana de Salvador.

A Força-Tarefa da SSP-BA que investiga mortes de policiais apura o caso. Ainda segundo a pasta, policiais civis e militares de outras unidades de Salvador fizeram buscas para identificar e prender os outros envolvidos.