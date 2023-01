Vídeo mostra baiano Márcio Freire antes de morrer: 'Última onda'

O filmmaker Βred Oliveira publicou um vídeo com imagens do surfista Marcio Freire minutos antes de ir para água em Nazaré, Portugal, na quinta-feira (5). O surfista baiano morreu aos 47 anos, após sofrer um acidente ao descer de um dos "paredões" da praia do Norte.

"Ontem (04/01) tive o prazer de conhecer pessoalmente o ídolo e lenda @marciofreiremaddog ,fiz uns takes deles antes de entrarem no mar. O mar estava pequeno e eles pegaram várias ondas na remada. Foi suave, divertido e com muitas risadas", escreveu Βred na postagem, no Instagram.

"Hoje cedo (05/01) a equipe se preparou e caiu na água para treinar. Produzimos vários materiais (...) Já era final de tarde e eu já estava quase guardando os equipamentos, quando de repente ouvimos a sirene da ambulância/guarda vidas. Demoramos um tempo para entender o que estava acontecendo. Minutos depois recebemos a triste notícia que era o Márcio. Foram feitas incansáveis tentativas de reanimação mas sem sucesso", continuou.

"Mais tarde quando chegamos em casa, fui procurar no cartão se eu tinha pego a onda dele, e achei… “A última onda”. O big surf está de luto e essa é a minha singela homenagem em nome dos Jagua Boys a esse eterno ídolo. Descanse em Paz, Irmão!", finalizou Bred.

A Autoridade Marítima Nacional de Portugal confirmou a morte de Márcio. Os Bombeiros Voluntários de Nazaré receberam um alerta às 16h20 (horário local) de quinta-feira (5), para um acidente com um surfista que praticava tow-in (quando o atleta é puxado por uma corda para a onda). O baiano foi resgatado de jet-ski e levado para a areia já em parada cardiorrespiratória.

As equipes de salvamento utilizaram manobras de ressuscitação, mas não foi possível salvar o surfista. "Lamentavelmente, nenhuma das manobras de suporte de vida teve sucesso, acabando o óbito por ser declarado no local", afirmou Mário Lopes Figueiredo, comandante da Capitania de Nazaré à agência Lusa.